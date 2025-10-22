Sydney van den Bosch húsz kiló plusz után is magabiztos és gyönyörű

Sydney van den Bosch terhessége a bizonyíték arra, hogy a boldogság nem a mérlegen múlik. A televíziós személyiség őszintén vállalja, hogy a várandóssága alatt húsz kilót szedett fel, de a követői szerint most szebb, mint valaha. Nem próbál megfelelni senkinek, inkább élvezi a pillanatot és a pizzát is, amit gyakran emleget humorral a posztjaiban. A terhességét egyébként nem is akárhogyan hozta nyilvánosságra: a Nagy Duett élő adásában osztotta meg az örömhírt, amikor mindenki előtt elárulta, hogy kisbabát vár. A bejelentés pillanata az egész országot meghatotta, a közönség pedig állva tapsolta meg a könnyekig meghatódott Sydneyt.

Sydney van den Bosch terhessége alatt sugárzik a boldogságtól, minden pillanatát élvezi a várandósságnak.

Forrás: nlc.hu

Sydney van den Bosch terhessége alatt megtalálta az igazi harmóniát

Az egykori "szerencselány" mindig is természetes, kedves és életigenlő személyiség volt, de most, hogy kisbabát vár, még inkább kivirágzott. A műsorvezető nem titkolja, hogy a terhessége alatt húsz kilót hízott, és minden pillanatát élvezi ennek az időszaknak, nem foglalkozik a testsúlyával, inkább az anyaságra készül és a babával való kapcsolatát mélyíti. Sydney van den Bosch férje igazi társ mindenben. A kismama többször elmondta, hogy a párja végig mellette állt a várandósság hónapjai alatt, és mindenben támogatja őt. Kettejük kapcsolata évek óta kiegyensúlyozott, tele szeretettel és humorral. Közös fotóikon mindig ott a mosoly, ami arról árulkodik, hogy a boldogság náluk tényleg csapatmunka.

@sydneyvandenbosch Nem tudom táblázat szerint élni az életem, de igyekszem mindenre (IS) felkészülni, mindent eltervezni és szinte “lepróbálni” az előttem álló feladatokat. 🙏 Nos, ez eddig a munkámban ez nagyon jól működött, de a várandósság megmutatta, hogy erre NEM LEHET FELKÉSZÜLNI! 😅 vagyis meg lehet próbálni, de az elveinket hamar elengedhetjük annak érdekében, hogy nyugodt életünk lehessen… a terveimben az szerepelt, hogy az első hónapoktól kezdve szépen lassan megélve a pillanatot vásárolgatok a kisbabánknak a férjemmel, anyukámmal, a barátnőimmel… ebből pedig az lett, hogy 7 héttel a kiírt dátum előtt, 1 napom volt MINDENT beszerezni… szerencsére a @Mamas & Papas Hungary ♬ eredeti hang - Sydney van den Bosch

Sydney alakja a terhességgel csak még nőiesebbé vált, és büszkén vállalja, hogyan változik a teste. A közösségi oldalain egyre több olyan bejegyzés jelenik meg, amelyekben önfeledten nevet, táncol, vagy éppen kedvenc ételét majszolja. Sydney életében nemcsak a babavárás hozott meghitt pillanatokat. Veszprém megyei kötődései mindig is fontosak voltak számára: édesanyja Ajkáról származik, nagyszülei pedig ma is Bakonygyepesen élnek. A sztár, amikor csak teheti, hazalátogat, és ilyenkor újra feltöltődik a családi körben. Az ilyen meghitt pillanatokról a közösségi oldalain is gyakran oszt meg bejegyzéseket.