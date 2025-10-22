október 22., szerda

Édes teher

1 órája

Sydney van den Bosch húsz kiló plusz után is magabiztos és gyönyörű

Az egykori szépségkirálynő életének egyik legszebb időszakát éli, hiszen anyai örömök elé néz. Sydney van den Bosch terhessége nemcsak testileg, de lelkileg is teljesen megváltoztatta. A műsorvezető szerint most érti meg igazán, mit jelent nőnek lenni és nem bánja a plusz kilókat sem.

Sabjanics-Somlai Petra

Sydney van den Bosch terhessége a bizonyíték arra, hogy a boldogság nem a mérlegen múlik. A televíziós személyiség őszintén vállalja, hogy a várandóssága alatt húsz kilót szedett fel, de a követői szerint most szebb, mint valaha. Nem próbál megfelelni senkinek, inkább élvezi a pillanatot és a pizzát is, amit gyakran emleget humorral a posztjaiban. A terhességét egyébként nem is akárhogyan hozta nyilvánosságra: a Nagy Duett élő adásában osztotta meg az örömhírt, amikor mindenki előtt elárulta, hogy kisbabát vár. A bejelentés pillanata az egész országot meghatotta, a közönség pedig állva tapsolta meg a könnyekig meghatódott Sydneyt.

Sydney van den Bosch terhessége
Sydney van den Bosch terhessége alatt sugárzik a boldogságtól, minden pillanatát élvezi a várandósságnak.
Forrás: nlc.hu

Sydney van den Bosch terhessége alatt megtalálta az igazi harmóniát

Az egykori "szerencselány" mindig is természetes, kedves és életigenlő személyiség volt, de most, hogy kisbabát vár, még inkább kivirágzott. A műsorvezető nem titkolja, hogy a terhessége alatt húsz kilót hízott, és minden pillanatát élvezi ennek az időszaknak, nem foglalkozik a testsúlyával, inkább az anyaságra készül és a babával való kapcsolatát mélyíti. Sydney van den Bosch férje igazi társ mindenben. A kismama többször elmondta, hogy a párja végig mellette állt a várandósság hónapjai alatt, és mindenben támogatja őt. Kettejük kapcsolata évek óta kiegyensúlyozott, tele szeretettel és humorral. Közös fotóikon mindig ott a mosoly, ami arról árulkodik, hogy a boldogság náluk tényleg csapatmunka.

@sydneyvandenbosch Nem tudom táblázat szerint élni az életem, de igyekszem mindenre (IS) felkészülni, mindent eltervezni és szinte “lepróbálni” az előttem álló feladatokat. 🙏 Nos, ez eddig a munkámban ez nagyon jól működött, de a várandósság megmutatta, hogy erre NEM LEHET FELKÉSZÜLNI! 😅 vagyis meg lehet próbálni, de az elveinket hamar elengedhetjük annak érdekében, hogy nyugodt életünk lehessen… a terveimben az szerepelt, hogy az első hónapoktól kezdve szépen lassan megélve a pillanatot vásárolgatok a kisbabánknak a férjemmel, anyukámmal, a barátnőimmel… ebből pedig az lett, hogy 7 héttel a kiírt dátum előtt, 1 napom volt MINDENT beszerezni… szerencsére a @Mamas & Papas Hungary ♬ eredeti hang - Sydney van den Bosch

Sydney alakja a terhességgel csak még nőiesebbé vált, és büszkén vállalja, hogyan változik a teste. A közösségi oldalain egyre több olyan bejegyzés jelenik meg, amelyekben önfeledten nevet, táncol, vagy éppen kedvenc ételét majszolja. Sydney életében nemcsak a babavárás hozott meghitt pillanatokat. Veszprém megyei kötődései mindig is fontosak voltak számára: édesanyja Ajkáról származik, nagyszülei pedig ma is Bakonygyepesen élnek. A sztár, amikor csak teheti, hazalátogat, és ilyenkor újra feltöltődik a családi körben. Az ilyen meghitt pillanatokról a közösségi oldalain is gyakran oszt meg bejegyzéseket.

A Szerencsekerék egykori háziasszonya most nem a bomba formát hajszolja, hanem az élet apró örömeit éli meg. A húsz kiló plusz csak szám, a boldogság viszont megfizethetetlen, és jelenleg ez az, amit Sydney most a legjobban közvetít a világnak.

 

 

