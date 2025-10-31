Szoboszlai Dominik kislánya is beöltözött halloweenra, ennél cukibb fotót nem látsz

Kislánya születése óta szárnyal a Liverpoolban Szoboszlai

Az egészen biztos, hogy kislánya születése új löketet adott Szoboszlai Dominiknak a Liverpoolban. A magyar sztár szinte kirobbanthatatlan Arne Slot együtteséből. Az Arsenal ellen például akkora szabadrúgásgólt lőtt, ami napokig ámult a világ futballsajtója, ezt Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül.

Az elmúlt hetekben ugyan nem remekel a Liverpool, azonban a drukkerek egyetlen játékost nem ekéznek a csapat teljesítménye miatt, s az nem más, mint Szoboszlai Dominik. Folyamatosan adja a gólpasszokat és olyan értékeléseket ér el mérkőzésről mérkőzésre, amelyre nehéz szavakat találni.

Harmóniában a foci és a családi élet

Kislányukról ritkábban posztolnak a közösségi médiában, Buzsik Borka azonban most 24 óráig látható Instagram-sztoriban ismét megmutatta a rajongóknak a csöppséget. Ráadásul nem is akárhogy, így még nem láthatta senki. A Szoboszlai családba is megérkezett a halloween. Hát még szép, hogy Borka is a hangulatnak megfelelő rugdalózóba öltöztette kisbabáját. Mutatjuk a tündéri fotót.

Szoboszlai Dominik kislánya tündéri halloweeni tökké változott narancssárga rugdalózójában

Forrás: Instagram/borkabuzsik

A halloweeni hangulat mellett apára óriási feladat vár

A Premier League hétvégén a 10. fordulóval robog tovább, ahol Liverpool-Aston Villa találkozót rendeznek. A bajnoki találkozó többek között azért is bír nagy fontossággal, mert a Liverpool az elmúlt négy bajnoki találkozóját elvesztette.

Criystal Palace-Liverpool 2-1

Chelsea-Liverpool 2-1

Liverpool-Manchester United 1-2

Brentford-Liverpool 3-2

Várhatóan a kulcsfontosságú bajnokin is a kezdőcsapatban láthatjuk Szoboszlai Dominiket. A Liverpool-Aston Villa angol bajnoki meccset szombaton este 21 órakor rendezik meg az Anfielden.