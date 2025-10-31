16 perce
Szoboszlai Dominik kislánya is beöltözött halloweenra, ennél cukibb fotót nem látsz
A Szoboszlai család aprótalpújáról került fel új fotó a közösségi médiába. Szoboszlai Dominik kislánya is éli a halloweent, különleges szettben hódít a neten.
Szoboszlai Dominik kétség nélkül az álmát éli, amióta Angliába igazolt. Ezért az álomért azonban tenni is kell, most úgy tűnik, hogy Liverpoolban a magyar válogatott kapitánya a legkedveltebb focista. Nemcsak a pályán, magánéletében is sorra érték és érik az örömök. Feleségével, Buzsik Borkával és kislányukkal alkotnak csodálatos családot. Szoboszlai Dominik kislánya legutóbb halloweeni szettben kápráztatta el a rajongókat. Borka a csöppségről Instagram-oldalán posztolt friss képet.
Szoboszlai Dominik kislánya érkezése előtt ez történt a szerelmesekkel
Szoboszlai Dominik még tavaly októberben kérte meg párja kezét a a Gresham-palotában. Azóta az életük begyorsult és mindennél boldogabb. Gyerekkoruk óta ismerik egymást így nem túlzás kimondani, hogy nagybetűs szerelem van a sztárpár között. Buzsik Borka varázslatos ruhában mondta ki a boldogító igent, amihez sztárok és sztárfocisták is sorra gratuláltak.
Szoboszlai Dominik szerelme gyönyörű ruhában mondta ki az igent
Szoboszlai végül apa lett
Az esküvő után nem sokkal újabb áldás érte a magyar sztárpárt. Szoboszlai Dominik felesége állapotos lett. Dominik pedig megadta a módját, hogyan tudassa a világgal, hogy apa lesz. A Premier League-ben a Liverpool a Brighton ellen lépett pályára. A magyar középpályás betalált, majd jött a megdöbbentő gólőröm, ami mindent elárult.
Szoboszlai Dominik így tudatta a világgal, hogy apa lesz (videó)!
A nagy bejelentés után mindenki Buzsik Borka terhes pocakjára volt kíváncsi. Hogy lássák a rajongók, sokat erre sem kellett várni. Dominik Instagram-oldalán osztott meg kismamafotókat feleségéről. Természetesen, utána mindenki arra volt kíváncsi, hogy kisfiú vagy kislány születik a Szoboszlai családba. Dominik az M4 Sportnak adott interjújában aztán sokat sejtető elszólást ejtett, ahol azt nyilatkozta, hogy kívánják neki azt, hogy szülessen egy nagyon egészséges kislánya. Korábban az apasággal kapcsolatban Szoboszlai úgy nyilatkozott, hogy nincs kész recept, ami felkészítené az apaságra, inkább ezt majd a tapasztalatok és az adott helyzetek alakítják.
Nyár végén megérkezett a csöppség a családba
Szoboszlai Dominik augusztus elején Instagram oldalán egy megható fotós poszttal tudatta a világgal, hogy megszületett a kislánya. Sokat nem lett várni, a Liverpool-szurkolók a helyszínen, több ezer rajongó pedig a közösségi médiában láthatta meg Szoboszlai Dominik kislányát. A Liverpool a Crystal Palace gárdájával csapott össze az angol Szuperkupáért. A lelátóról szurkolt apának Buzsik Borka és kislányuk is, méghozzá Liverpool-mezben.
Új fotót osztott meg kislányukról Szoboszlai Dominik felesége, a csöppség Liverpool-mezben szurkolt édesapjánakSzoboszlai kislánya Liverpool-mezben készült a mérkőzésre.
Kislánya születése óta szárnyal a Liverpoolban Szoboszlai
Az egészen biztos, hogy kislánya születése új löketet adott Szoboszlai Dominiknak a Liverpoolban. A magyar sztár szinte kirobbanthatatlan Arne Slot együtteséből. Az Arsenal ellen például akkora szabadrúgásgólt lőtt, ami napokig ámult a világ futballsajtója, ezt Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül.
Az elmúlt hetekben ugyan nem remekel a Liverpool, azonban a drukkerek egyetlen játékost nem ekéznek a csapat teljesítménye miatt, s az nem más, mint Szoboszlai Dominik. Folyamatosan adja a gólpasszokat és olyan értékeléseket ér el mérkőzésről mérkőzésre, amelyre nehéz szavakat találni.
Harmóniában a foci és a családi élet
Kislányukról ritkábban posztolnak a közösségi médiában, Buzsik Borka azonban most 24 óráig látható Instagram-sztoriban ismét megmutatta a rajongóknak a csöppséget. Ráadásul nem is akárhogy, így még nem láthatta senki. A Szoboszlai családba is megérkezett a halloween. Hát még szép, hogy Borka is a hangulatnak megfelelő rugdalózóba öltöztette kisbabáját. Mutatjuk a tündéri fotót.
A halloweeni hangulat mellett apára óriási feladat vár
A Premier League hétvégén a 10. fordulóval robog tovább, ahol Liverpool-Aston Villa találkozót rendeznek. A bajnoki találkozó többek között azért is bír nagy fontossággal, mert a Liverpool az elmúlt négy bajnoki találkozóját elvesztette.
- Criystal Palace-Liverpool 2-1
- Chelsea-Liverpool 2-1
- Liverpool-Manchester United 1-2
- Brentford-Liverpool 3-2
Várhatóan a kulcsfontosságú bajnokin is a kezdőcsapatban láthatjuk Szoboszlai Dominiket. A Liverpool-Aston Villa angol bajnoki meccset szombaton este 21 órakor rendezik meg az Anfielden.