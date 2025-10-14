Lékai-Kiss Ramóna hatalmas titkot osztott meg a Sztárban Sztár All Starsban (+ videó)

Lékai-Kiss Ramóna bejelentése felrobbantotta a Sztárban Sztár All Starst

A rövid, de emlékezetes pillanat után Ramóna végül összeszedte magát, és komolyabb hangnemre váltva bejelentette, hogy elindult vadonatúj podcast-sorozata, a Titkok Ramónával negyedik évada.

– „Elindult a vadonatúj, negyedik évada a TV2 Titkok Ramónával podcastnak, és már két vendégem is volt, egészen pontosan három. A Megasztár egyik zsűritagja ellátogatott hozzám, valamint az Ázsia Expressz győztesei, a Bódi tesók. Alig várom, hogy a nézők már láthassák!” – árulta el mosolyogva. A stúdió közönsége tapsviharral fogadta a hírt.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije mostanra igazi kis családdá vált: Liptai Claudia, Stohl András, Hajós András és Lékai-Kiss Ramóna hetente gondoskodik róla, hogy a versenyzők produkciói mellett mindig legyen min nevetni. Az pedig már biztos, hogy a hatodik adásban nemcsak a színpadon izzott a hangulat, hanem a zsűri asztalánál is.

A „mélyalmos” poén pedig pillanatok alatt elárasztotta az internetet – a nézők kommentek százait írták, sokan szerint Hajós András „ismét elvitte a show-t”, mások pedig Ramónát dicsérték, amiért „még ezt is mosolyogva viselte”.

Egy biztos: a Sztárban Sztár All Stars hatodik adása nemcsak a versenyzők teljesítménye miatt marad emlékezetes, hanem a zsűri spontán humorának köszönhetően is. Lékai-Kiss Ramóna pedig – ha akaratlanul is – ismét az este egyik főszereplőjévé vált.