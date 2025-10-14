1 órája
Lékai-Kiss Ramóna hatalmas titkot osztott meg a Sztárban Sztár All Starsban (+ videó)
A Sztárban Sztár All Stars hatodik adásában nemcsak a versenyzők hozták a formájukat, hanem a zsűritagok is gondoskodtak a szórakozásról – és ezúttal nem is akárhogy. A TV2 népszerű show-jában ezúttal is Till Attila vezette a műsort, aki már a kezdés pillanataiban poénra vette a múlt heti eseményeket, amikor Lékai-Kiss Ramóna emlékezetes, tollas ruhakölteményben jelent meg.
– „Hiányzik a baromfiudvar!” – viccelődött Tilla, utalva a műsorvezető tollas szettjére, amit a nézők azóta is emlegetnek. Ramóna nevetve reagált, és megígérte, hogy bár most sokkal visszafogottabb darabot választott, „ő maga most sem lesz az”. A Sztárban Sztár All Stars közönsége már nevetett, amikor váratlanul érkezett Hajós András pikírt, de annál hatásosabb beszólása.
– „De azért még most is mélyalmos…” – szúrta közbe sejtelmes mosollyal a zenész-műsorvezető, amivel perceken át tartó nevetésre késztette az egész stúdiót. Még ő maga sem bírta ki kuncogás nélkül, miközben Lékai-Kiss Ramónának szó szerint elakadt a hangja. Csak nevetett, miközben láthatóan próbálta visszanyerni a komolyságát. A nézők tomboltak, a zsűritagok pedig egymás után dőltek a röhögéstől.
Lékai-Kiss Ramóna bejelentése felrobbantotta a Sztárban Sztár All Starst
A rövid, de emlékezetes pillanat után Ramóna végül összeszedte magát, és komolyabb hangnemre váltva bejelentette, hogy elindult vadonatúj podcast-sorozata, a Titkok Ramónával negyedik évada.
– „Elindult a vadonatúj, negyedik évada a TV2 Titkok Ramónával podcastnak, és már két vendégem is volt, egészen pontosan három. A Megasztár egyik zsűritagja ellátogatott hozzám, valamint az Ázsia Expressz győztesei, a Bódi tesók. Alig várom, hogy a nézők már láthassák!” – árulta el mosolyogva. A stúdió közönsége tapsviharral fogadta a hírt.
A Sztárban Sztár All Stars zsűrije mostanra igazi kis családdá vált: Liptai Claudia, Stohl András, Hajós András és Lékai-Kiss Ramóna hetente gondoskodik róla, hogy a versenyzők produkciói mellett mindig legyen min nevetni. Az pedig már biztos, hogy a hatodik adásban nemcsak a színpadon izzott a hangulat, hanem a zsűri asztalánál is.
A „mélyalmos” poén pedig pillanatok alatt elárasztotta az internetet – a nézők kommentek százait írták, sokan szerint Hajós András „ismét elvitte a show-t”, mások pedig Ramónát dicsérték, amiért „még ezt is mosolyogva viselte”.
Egy biztos: a Sztárban Sztár All Stars hatodik adása nemcsak a versenyzők teljesítménye miatt marad emlékezetes, hanem a zsűri spontán humorának köszönhetően is. Lékai-Kiss Ramóna pedig – ha akaratlanul is – ismét az este egyik főszereplőjévé vált.