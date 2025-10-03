Megvan a Sztárban Sztár All Stars TOP12 – most kezdődik az igazi harc!

A Sztárban Sztár All Starsban a tét nem kisebb, mint a „legsokoldalúbb előadó” cím, és ha hihetünk a jeleknek, a következő hetekben tényleg minden perc számítani fog.

Sztárban Sztár All Stars: összeállt a TOP12-es mezőny

Forrás: Borsonline

Az elmúlt négy hétben a korábbi évadokból jól ismert 24 énekes lépett színpadra, hogy bebizonyítsa: méltán került be az All Stars válogatásába. A közönség már eddig is láthatott döbbenetes átalakulásokat, legendás sztárok bőrébe bújt előadókat és nem egyszer fájdalmas kieséseket. Most azonban új szakasz veszi kezdetét: a legjobb 12 végre egymással is összemérheti erejét.

Történelmi pillanat: először együtt a Sztárban Sztár All Stars TOP12

A vasárnapi élő showra mindenki készül: Dér Heni Pinkként, Janicsák Veca az Evanescence frontasszonyaként, Szandi Liza Minnelli szerepében, Freddie az AC/DC ikonikus rockhangját idézve, míg Veréb Tomi Harry Styles slágerével robbanhat a színpadra. A mezőny tele van nagyágyúkkal: Péterffy Lili Lelle Pitbullként, Horváth Tamás az AHA, Vavra Bence pedig Anastacia dalát hozza. Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS) Demis Roussos hangján szól majd, Vásáry André a HIM sötét világát idézi meg, és persze ott van két Veszprém vármegyei kedvenc is: Nótár Mary, aki Szandiként lép színpadra és Vastag Csaba pedig Horváth Pista bőrébe bújik.

Ők ketten már bizonyítottak. Mary eddig Cher és Little Richard bőrébe bújva mutatta meg elképesztő sokoldalúságát, míg Vastag Csaba Charlie és Szécsi Pál dalait énekelte fergeteges sikerrel. Csabának rögtön az első adásban nehéz feladata volt: egykori mesterével, MÁZS-sal került szembe. A műsorban sugárzott kisfilmben megható történet derült ki kettejükről: pályája elején Csaba szinte „pótszülőként” tekintett MÁZS-ra, aki nemcsak szakmai tanácsokkal látta el, hanem otthonába is befogadta, amikor a fiatal énekes Budapestre költözött. A közös múlt és barátság így különösen drámaivá tette párbajukat.