Megvan a Sztárban Sztár All Stars TOP12 – most kezdődik az igazi harc!
Elérkezett a pillanat, amelyre a rajongók hetek óta várnak: most vasárnap először áll együtt színpadra a Sztárban Sztár All Stars elképesztően erős TOP12-es mezőnye! A TV2 szuperprodukciója már eddig is bőven tartogatott drámát, megható történeteket és nem várt fordulatokat, de az igazi küzdelem csak most kezdődik.
A Sztárban Sztár All Starsban a tét nem kisebb, mint a „legsokoldalúbb előadó” cím, és ha hihetünk a jeleknek, a következő hetekben tényleg minden perc számítani fog.
Az elmúlt négy hétben a korábbi évadokból jól ismert 24 énekes lépett színpadra, hogy bebizonyítsa: méltán került be az All Stars válogatásába. A közönség már eddig is láthatott döbbenetes átalakulásokat, legendás sztárok bőrébe bújt előadókat és nem egyszer fájdalmas kieséseket. Most azonban új szakasz veszi kezdetét: a legjobb 12 végre egymással is összemérheti erejét.
Történelmi pillanat: először együtt a Sztárban Sztár All Stars TOP12
A vasárnapi élő showra mindenki készül: Dér Heni Pinkként, Janicsák Veca az Evanescence frontasszonyaként, Szandi Liza Minnelli szerepében, Freddie az AC/DC ikonikus rockhangját idézve, míg Veréb Tomi Harry Styles slágerével robbanhat a színpadra. A mezőny tele van nagyágyúkkal: Péterffy Lili Lelle Pitbullként, Horváth Tamás az AHA, Vavra Bence pedig Anastacia dalát hozza. Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS) Demis Roussos hangján szól majd, Vásáry André a HIM sötét világát idézi meg, és persze ott van két Veszprém vármegyei kedvenc is: Nótár Mary, aki Szandiként lép színpadra és Vastag Csaba pedig Horváth Pista bőrébe bújik.
Ők ketten már bizonyítottak. Mary eddig Cher és Little Richard bőrébe bújva mutatta meg elképesztő sokoldalúságát, míg Vastag Csaba Charlie és Szécsi Pál dalait énekelte fergeteges sikerrel. Csabának rögtön az első adásban nehéz feladata volt: egykori mesterével, MÁZS-sal került szembe. A műsorban sugárzott kisfilmben megható történet derült ki kettejükről: pályája elején Csaba szinte „pótszülőként” tekintett MÁZS-ra, aki nemcsak szakmai tanácsokkal látta el, hanem otthonába is befogadta, amikor a fiatal énekes Budapestre költözött. A közös múlt és barátság így különösen drámaivá tette párbajukat.
Dráma: Vastag Csaba az apja ellen lépett színpadra
A legnagyobb visszhangot azonban Nótár Mary egyik váratlan megjegyzése keltette. A TV2 műsorának vendégzsűrije, Hans Sigl – akit a nézők a „Hegyi doktor” főszereplőjeként ismernek – viccesen azt mondta az értékelés során: „Mindkét hölggyel szívesen randiznék!” Mary erre egy másodpercig sem habozott, és a kamerák előtt meghívta a népszerű színészt egy igazi cigánybálba. A közönség percekig nevetett, a pillanat pedig azonnal mémgyanússá vált a közösségi médiában.
Hans Sigl teljesen ledöbbent Nótár Mary elképesztő felajánlásától a Sztárban Sztár All Starsban
Az biztos, hogy a Sztárban Sztár All Stars mostanra nemcsak egy tehetségkutató, hanem valódi érzelmi hullámvasút, ahol könnyek, nevetés, rivalizálás és barátságok keverednek. A TOP12 első közös fellépése minden bizonnyal megadja a kezdő löketet egy olyan versenyhez, amely hetekig beszédtémát ad majd. Egy dolog biztos: vasárnap este senki sem fog unatkozni, hiszen a sztárok nemcsak egymással, hanem a saját határaikkal is versenybe szállnak.