Lenyűgöző tehetségek

1 órája

Vastag Csaba és Nótár Mary letarolták a Sztárban Sztár All Stars színpadát (+ videók)

Címkék#Nótár Mary#Vastag Csaba#Sztárban Sztár All Stars#Szandi

A vasárnap esti Sztárban Sztár adás ismét forró hangulatot hozott: a stúdióban sírás, nevetés és hatalmas tapsvihar váltotta egymást, miközben két ikonikus átalakulás is színpadra került. A nézők Vastag Csabát és Nótár Maryt láthatták egészen új oldalról – és ezúttal mindketten olyat mutattak, amire senki sem számított.

Titzl Vivien

Vastag Csaba a mulatós legenda, Horváth Pista bőrébe bújva állt a Sztárban Sztár All Stars színpadára. Bár a név hallatán sokan harsány táncot és hangos mulatozást vártak, Vastag egészen más irányt vett: egy visszafogott, elegáns és mértéktartó produkcióval állt elő. A zsűri is meglepődött ezen az oldalán. Liptai Claudia így fogalmazott: „Te általában sok vagy, de most pont ez a visszafogottság kellett, és ezt hoztad.”

Vastag Csaba és Nótár Mary felperzselte a Sztárban Sztár all stars színpadát
Forrás: tv2play.hu

Lékai-Kiss Ramóna szerint a dalválasztás merész volt, de működött: „Egy kevésbé ismert előadótól származó dal vagy telitalálat, vagy elcsendesíti a közönséget – most az utóbbi történt, de jó értelemben.”

A produkció végén persze nem maradt el a mulatós életérzés sem: Vastag Csaba végül táncra perdítette a két zsűritagot, Liptai Claudiát és Lékai-Kiss Ramónát. A közönség ujjongott, a zsűri pedig 39 ponttal jutalmazta az átváltozást. Stohl András külön kiemelte: „Eltűnt Vastag Csaba, és megszületett egy igazi mulatós előadó.”

Még Hajós András is elismerte: „Most levetkőzted a ripacskodást, ami néha jellemző rád – pedig most egy kicsit még bele is fért volna. De szép volt, ízléses és hiteles.”

Még Szandi sem bírta ki sírás nélkül a  Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adását

A színpad második nagy pillanatát Nótár Mary hozta, aki ezúttal a tinisztár Szandi szerepét kapta. A feladat elsőre lehetetlennek tűnt: Nótár Mary mély, rekedtes hangját kellett fiatalos, édes pophanggá alakítani. De sikerült! A színpadon egy teljesen új Nótár Mary állt: lendületes, bájos és hihetetlenül hiteles.

A produkció végén maga Szandi is felment a színpadra, és könnyeivel küzdve vallotta be:

„Soha nem sírtam még el magam, amikor valaki Szandit énekelt, de most elhittem, hogy tényleg tizennégy éves vagy. Ez volt a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandija.”

A zsűri is egyöntetűen rajongott érte. Stohl András viccesen, de őszintén fogalmazott: „Nem ismertelek meg, a szó szoros értelmében meg kell téged zabálni.”

Liptai Claudia a természetességét emelte ki: „Nem volt túlzás, hanem pont annyi, amennyinek lennie kell.”

Hajós András pedig szakmai szemmel méltatta: „Egy nem akármilyen énekesnőnek is mekkora munka lenne egy másikat ilyen szinten hozni – ez mutatja, milyen erős a mezőny.”

A végeredmény nem is lehetett más: Nótár Mary maximális, 40 pontot kapott, és ezzel az este legnagyobb győztese lett.

A nézők a közösségi médiában azóta is áradoznak róla, hogy ez volt a műsor egyik legerősebb adása: két teljesen különböző stílus, két profi előadó, akik most megmutatták, miért imádja őket a közönség. És ha hinni lehet a kulisszák mögötti pletykáknak – a jövő heti adás még ennél is nagyobb meglepetéseket tartogat.

 

