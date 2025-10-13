Dráma a Sztárban Sztár All Starsban! Vastag Csaba veszélybe került – A nézők döntése mindenkit meglepett! (+ videók)

Ez volt a Sztárban Sztár All Stars eddigi legkeményebb adása

A legmeghatóbb pillanatokat azonban kétségtelenül Vásáry André szerezte, aki A legnagyobb showman című film ikonikus Never Enough című balladáját adta elő, lenyűgöző vokállal és szívszorító érzelmekkel. Sőt, a szünetben még humorral is megfűszerezte a hangulatot, amikor viccesen megmutatta, mi rejtőzik a szoknyája alatt – a közönség imádta!

Horváth Tamás ezúttal Jason Derulót idézte meg, és a produkció után négyszer tíz pontot zsebelt be – nem is csoda, hogy a zsűri tagjai állva tapsolták meg. Hasonló elismerésben részesült Mészáros Árpád Zsolt is, aki a dél-koreai PSY ikonikus Gangnam Style-ját hozta el, elképesztő energiával és humorral, amiért szintén maximális pontszámot kapott.

Szandi igazi magyar dívaként tündökölt: Bangó Margit Halk zene szól az éjszakában című dalát olyan átéléssel énekelte, hogy a zsűri elérzékenyült, és természetesen maximális pontot kapott. Péterffy Lili Lelle franciául énekelt, és annyira lenyűgözte az ítészeket, hogy még Liptai Claudia is könnyezve állt fel a tapsviharra.

Dér Heni ezúttal Komár Lászlóként ragyogott, elképesztő energiával és rockos kisugárzással, míg Veréb Tomi Szulák Andreát idézte meg egy fergeteges csacsacsával. Vavra Bence a Rasmus frontemberét, Laurit keltette életre, Nótár Mary pedig mindenkit meglepett, amikor az operasztár Luciano Pavarotti bőrébe bújt – az este egyik legemlékezetesebb pillanatát adva.

A zsűri szinte izzadt a döntésektől: Horváth Tamás, Mészáros Árpád Zsolt, Péterffy Lili Lelle, Szandi és Veréb Tomi is 11 ponttal zárt, míg a többiek szoros versenyben követték őket.