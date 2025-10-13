október 13., hétfő

Feszült este

39 perce

Dráma a Sztárban Sztár All Starsban! Vastag Csaba veszélybe került – A nézők döntése mindenkit meglepett! (+ videók)

Ahogy az lenni szokott, ismét nem múlt el könnyek nélkül a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi, hatodik élő show-ja a TV2-n. A sztárok ezúttal is mindent beleadtak, a stúdió forróságát csak a zsűri állva tapsoló lelkesedése múlta felül. Egyre élesebb a verseny, egyre nehezebb a döntés – és bár szinte minden produkció aranyat ért, valakinek tegnap is búcsúznia kellett.

Titzl Vivien

A vasárnap esti Sztárban Sztár All Starsban igazi érzelmi hullámvasútra ültették a nézőket a sztárok. Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie ezúttal a Gypsy Kings legendás Bamboleo című slágerét hozta el a színpadra, a tőle megszokott mediterrán életérzéssel. Vastag Csaba egészen más oldaláról mutatkozott be: Ganxsta Zolee karakterébe bújva kemény rapet hozott, amivel felrobbantotta a színpadot.

A magyar rap egyik legkeményebb figurája Ganxsta Zolee képében lépett színpadra Vastag Csaba a Sztárban Sztár All Stars színpadán
A magyar rap egyik legkeményebb figurája, Ganxsta Zolee képében lépett színpadra Vastag Csaba a Sztárban Sztár All Stars színpadán
Fotó: Borsonline

 

Ez volt a Sztárban Sztár All Stars eddigi legkeményebb adása

A legmeghatóbb pillanatokat azonban kétségtelenül Vásáry André szerezte, aki A legnagyobb showman című film ikonikus Never Enough című balladáját adta elő, lenyűgöző vokállal és szívszorító érzelmekkel. Sőt, a szünetben még humorral is megfűszerezte a hangulatot, amikor viccesen megmutatta, mi rejtőzik a szoknyája alatt – a közönség imádta!

Horváth Tamás ezúttal Jason Derulót idézte meg, és a produkció után négyszer tíz pontot zsebelt be – nem is csoda, hogy a zsűri tagjai állva tapsolták meg. Hasonló elismerésben részesült Mészáros Árpád Zsolt is, aki a dél-koreai PSY ikonikus Gangnam Style-ját hozta el, elképesztő energiával és humorral, amiért szintén maximális pontszámot kapott.

Szandi igazi magyar dívaként tündökölt: Bangó Margit Halk zene szól az éjszakában című dalát olyan átéléssel énekelte, hogy a zsűri elérzékenyült, és természetesen maximális pontot kapott. Péterffy Lili Lelle franciául énekelt, és annyira lenyűgözte az ítészeket, hogy még Liptai Claudia is könnyezve állt fel a tapsviharra.

Dér Heni ezúttal Komár Lászlóként ragyogott, elképesztő energiával és rockos kisugárzással, míg Veréb Tomi Szulák Andreát idézte meg egy fergeteges csacsacsával. Vavra Bence a Rasmus frontemberét, Laurit keltette életre, Nótár Mary pedig mindenkit meglepett, amikor az operasztár Luciano Pavarotti bőrébe bújt – az este egyik legemlékezetesebb pillanatát adva.

A zsűri szinte izzadt a döntésektől: Horváth Tamás, Mészáros Árpád Zsolt, Péterffy Lili Lelle, Szandi és Veréb Tomi is 11 ponttal zárt, míg a többiek szoros versenyben követték őket.

Amikor a szavazatok összesítése megtörtént, kiderült: az adás győztese Horváth Tamás lett, aki már nem is izgult tovább. A veszélyzónába végül Vásáry André és Vastag Csaba került, és jöhetett a mindent eldöntő villámszavazás. A stúdióban feszült csend honolt, miközben a nézők szavazatai beérkeztek.

A drámai pillanatok végén a műsorvezető kimondta a nevet: Vásáry André számára véget ért a Sztárban Sztár All Stars.
A közönség hosszasan tapsolt neki, sokan könnyek között búcsúztak az énekestől, aki elegánsan, mosolyogva köszönte meg a lehetőséget és mindenki támogatását.

A hatodik adás ezzel nemcsak a látványos produkciókról, hanem az érzelmekről, a búcsúról és a zene erejéről is szólt. Egy biztos: a TV2 Sztárban Sztár All Stars mezőnye egyre erősebb, a következő adásban pedig minden eddiginél nagyobb izgalmak várnak a nézőkre.

 

 

