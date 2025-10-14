29 perce
10 érdekesség Nótár Maryről, akit most az egész ország ünnepel!
A veszprémi születésű énekesnő gyerekkora óta a színpadon tölti élete nagy részét, és mára a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakjává vált. A Sztárban Sztár műsorában most is elképesztő energiával bizonyít, miközben élete tele van izgalmas fordulatokkal és inspiráló történetekkel.
Kevés olyan énekesnő van, akit annyi nehézség és újrakezdés edzett, mint Nótár Maryt. A Sztárban Sztár All Stars idei évadában ismét bebizonyította, hogy tehetsége, energiája és őszintesége éppúgy ragyog, mint karrierje kezdetén. Most tíz olyan érdekességet mutatunk, amelyekből kiderül, miért maradt ennyire szerethető és hiteles az évek során.
Sztárban Sztár: 10 érdekesség Nótár Maryről, amit még a rajongók sem sejtettek
1. Veszprémben született
Mary 1985-ben látta meg a napvilágot Veszprémben. Már gyerekként a zene bűvöletében élt, és mindig ő volt az, aki énekelt a családi összejöveteleken, édesapjával többször fel is lépett.
2. Gyerekként már pénzt keresett az énekléssel
Míg más gyerekek még iskolába jártak, Mary már 12 évesen éjszakai fellépéseket vállalt. Saját bevallása szerint fiatalon felnőttek között, zenekarokkal járt koncertezni, és a zenéből tartotta el magát.
3. Szülésznőnek tanult
Érettségi után felvették a főiskolára. Az első gyakorlati órán végignézett egy szülést, ami annyira megrázó élmény volt számára, hogy eltántorodott. Végül döntött úgy, hogy minden energiáját az éneklésnek szenteli.
4. Saját kiadót alapított egy nagy botrány után
Pályája során éveken át tartó jogi vitába keveredett korábbi kiadójával. A pereskedés után úgy döntött, saját zenei céget alapít, hogy függetlenül dolgozhasson. Ez a döntés új fejezetet nyitott az életében.
5. Büszke roma származására
Mary mindig nyíltan beszélt a roma kultúrához való kötődéséről. A zene, a ritmus és a családi összetartás számára nemcsak hagyomány, hanem éltető erő.
6. Hosszú évek óta boldog párkapcsolatban él
A magánéletét sokáig nem osztotta meg a nyilvánossággal, de ma már tudni lehet, hogy régóta stabil, boldog kapcsolatban él. Párja civil, és a háttérből támogatja minden fellépésénél.
7. Aurelióval különleges párost alkotott
A Nagy Duett című műsorban Aurelióval dolgozott együtt, és az egyik legszórakoztatóbb duót alkották. A közönség imádta őket, a kettősük pedig sokak számára felejthetetlen maradt. A két sztár között barátság alakult ki, a közös projekt tervét is fontolgatták a műsor után.
8. A Sugarbird Gipsy divatbemutatóján is fellépett
Mary imádja a csillogó, flitteres és színes ruhákat. 2025 tavaszán Bódi Margóval együtt szerepelt a Sugarbird roma ihletésű kollekciójának bemutatóján. Az eseményen nemcsak énekelt, hanem a roma kultúra női erejét is képviselte, erre különösen büszke.
9. Otthona a nyugalom szigete
A színpadi pörgés után ott kapcsol ki, ahol csend és zene veszi körül. Egy interjúban elárulta: ha hazaér, először mindig gyertyát gyújt, és zenét hallgat, ez segít neki visszatalálni önmagához.
10. Most érzi először, hogy minden a helyére került
Zene, boldogság, nyugalom: a veszprémi születésű énekesnő saját bevallása szerint most él úgy, ahogy mindig is szeretett volna, szabadon, őszintén a karrierjében és a magánéletében is.
Nótár Mary élete arról szól, hogy a tehetség és a kitartás mindig meghozza a gyümölcsét. Nemcsak hangja varázsolja el a közönséget, hanem az a tiszta őszinteség is, ami minden dalából átsugárzik.