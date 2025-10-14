10 érdekesség Nótár Maryről, akit most az egész ország ünnepel!

Kevés olyan énekesnő van, akit annyi nehézség és újrakezdés edzett, mint Nótár Maryt. A Sztárban Sztár All Stars idei évadában ismét bebizonyította, hogy tehetsége, energiája és őszintesége éppúgy ragyog, mint karrierje kezdetén. Most tíz olyan érdekességet mutatunk, amelyekből kiderül, miért maradt ennyire szerethető és hiteles az évek során.

Nótár Mary a Sztárban Sztár színpadán is hétről hétre bizonyítja tehetségét

Forrás: Nótár Mary/Facebook

Sztárban Sztár: 10 érdekesség Nótár Maryről, amit még a rajongók sem sejtettek

1. Veszprémben született

Mary 1985-ben látta meg a napvilágot Veszprémben. Már gyerekként a zene bűvöletében élt, és mindig ő volt az, aki énekelt a családi összejöveteleken, édesapjával többször fel is lépett.

2. Gyerekként már pénzt keresett az énekléssel

Míg más gyerekek még iskolába jártak, Mary már 12 évesen éjszakai fellépéseket vállalt. Saját bevallása szerint fiatalon felnőttek között, zenekarokkal járt koncertezni, és a zenéből tartotta el magát.

3. Szülésznőnek tanult

Érettségi után felvették a főiskolára. Az első gyakorlati órán végignézett egy szülést, ami annyira megrázó élmény volt számára, hogy eltántorodott. Végül döntött úgy, hogy minden energiáját az éneklésnek szenteli.

Otthona számára a nyugalom szigete

Forrás: Nótár Mary/Facebook

4. Saját kiadót alapított egy nagy botrány után

Pályája során éveken át tartó jogi vitába keveredett korábbi kiadójával. A pereskedés után úgy döntött, saját zenei céget alapít, hogy függetlenül dolgozhasson. Ez a döntés új fejezetet nyitott az életében.

5. Büszke roma származására

Mary mindig nyíltan beszélt a roma kultúrához való kötődéséről. A zene, a ritmus és a családi összetartás számára nemcsak hagyomány, hanem éltető erő.

6. Hosszú évek óta boldog párkapcsolatban él

A magánéletét sokáig nem osztotta meg a nyilvánossággal, de ma már tudni lehet, hogy régóta stabil, boldog kapcsolatban él. Párja civil, és a háttérből támogatja minden fellépésénél.

7. Aurelióval különleges párost alkotott

A Nagy Duett című műsorban Aurelióval dolgozott együtt, és az egyik legszórakoztatóbb duót alkották. A közönség imádta őket, a kettősük pedig sokak számára felejthetetlen maradt. A két sztár között barátság alakult ki, a közös projekt tervét is fontolgatták a műsor után.