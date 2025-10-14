október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élete filmbe illő: siker, csalódás, újrakezdés

1 órája

10 érdekesség Nótár Maryről, akit most az egész ország ünnepel!

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#érdekesség#Nótár Mary#énekes

A veszprémi születésű énekesnő gyerekkora óta a színpadon tölti élete nagy részét, és mára a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakjává vált. A Sztárban Sztár műsorában most is elképesztő energiával bizonyít, miközben élete tele van izgalmas fordulatokkal és inspiráló történetekkel.

Sabjanics-Somlai Petra

Kevés olyan énekesnő van, akit annyi nehézség és újrakezdés edzett, mint Nótár Maryt. A Sztárban Sztár All Stars idei évadában ismét bebizonyította, hogy tehetsége, energiája és őszintesége éppúgy ragyog, mint karrierje kezdetén. Most tíz olyan érdekességet mutatunk, amelyekből kiderül, miért maradt ennyire szerethető és hiteles az évek során.

Sztárban Sztár Nótár Mary fellépés
Nótár Mary a Sztárban Sztár színpadán is hétről hétre bizonyítja tehetségét
Forrás: Nótár Mary/Facebook

Sztárban Sztár: 10 érdekesség Nótár Maryről, amit még a rajongók sem sejtettek

1. Veszprémben született

Mary 1985-ben látta meg a napvilágot Veszprémben. Már gyerekként a zene bűvöletében élt, és mindig ő volt az, aki énekelt a családi összejöveteleken, édesapjával többször fel is lépett.

2. Gyerekként már pénzt keresett az énekléssel

Míg más gyerekek még iskolába jártak, Mary már 12 évesen éjszakai fellépéseket vállalt. Saját bevallása szerint fiatalon felnőttek között, zenekarokkal járt koncertezni, és a zenéből tartotta el magát.

3. Szülésznőnek tanult

Érettségi után felvették a főiskolára. Az első gyakorlati órán végignézett egy szülést, ami annyira megrázó élmény volt számára, hogy eltántorodott. Végül döntött úgy, hogy minden energiáját az éneklésnek szenteli.

Otthona számára a nyugalom szigete
Forrás: Nótár Mary/Facebook

4. Saját kiadót alapított egy nagy botrány után

Pályája során éveken át tartó jogi vitába keveredett korábbi kiadójával. A pereskedés után úgy döntött, saját zenei céget alapít, hogy függetlenül dolgozhasson. Ez a döntés új fejezetet nyitott az életében.

5. Büszke roma származására

Mary mindig nyíltan beszélt a roma kultúrához való kötődéséről. A zene, a ritmus és a családi összetartás számára nemcsak hagyomány, hanem éltető erő.

6. Hosszú évek óta boldog párkapcsolatban él

A magánéletét sokáig nem osztotta meg a nyilvánossággal, de ma már tudni lehet, hogy régóta stabil, boldog kapcsolatban él. Párja civil, és a háttérből támogatja minden fellépésénél.

7. Aurelióval különleges párost alkotott

A Nagy Duett című műsorban Aurelióval dolgozott együtt, és az egyik legszórakoztatóbb duót alkották. A közönség imádta őket, a kettősük pedig sokak számára felejthetetlen maradt. A két sztár között barátság alakult ki, a közös projekt tervét is fontolgatták a műsor után.

Nótár Mary Aurelio közös produkció
A Nagy Duettben Nótár Mary és Aurelio között remekül működött a kémia, a közönség imádta őket
Forrás: Nótár Mary/Facebook

8. A Sugarbird Gipsy divatbemutatóján is fellépett

Mary imádja a csillogó, flitteres és színes ruhákat. 2025 tavaszán Bódi Margóval együtt szerepelt a Sugarbird roma ihletésű kollekciójának bemutatóján. Az eseményen nemcsak énekelt, hanem a roma kultúra női erejét is képviselte, erre különösen büszke.

@notarmaryproduction A legsukárabb SUGARBIRD kollekció bemutatóján!👑 #sugarbird #sukarbird #gipsy @SUGARBIRD @Hajdrik Lotti @Bódi Margó #notarmary #foryou #nekedbe #fypシ #foryoupage ♬ eredeti hang - Nótár Mary

9. Otthona a nyugalom szigete

A színpadi pörgés után ott kapcsol ki, ahol csend és zene veszi körül. Egy interjúban elárulta: ha hazaér, először mindig gyertyát gyújt, és zenét hallgat, ez segít neki visszatalálni önmagához.

@notarmaryproduction Online oktatás🤣😇 Vasárnap szavazás,szurkoljatok! @Caversaccio Aurelio #notarmary #anagyduett #foryou #fypシ #nekedbe #foryoupage ♬ eredeti hang - Nótár Mary

10. Most érzi először, hogy minden a helyére került

Zene, boldogság, nyugalom: a veszprémi születésű énekesnő saját bevallása szerint most él úgy, ahogy mindig is szeretett volna, szabadon, őszintén a karrierjében és a magánéletében is.

Nótár Mary élete arról szól, hogy a tehetség és a kitartás mindig meghozza a gyümölcsét. Nemcsak hangja varázsolja el a közönséget, hanem az a tiszta őszinteség is, ami minden dalából átsugárzik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu