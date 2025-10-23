1 órája
1956-os forradalomra emlékezik Tóth Gabi – a megható poszt felkavarta az indulatokat
A Megasztárból is ismert énekesnő tiszteletét fejezi ki az 1956-os hősök iránt. A közösségi médiában azonban forrnak az indulatok.
„Azokra emlékezünk, akik nem hajtottak fejet…” – kezdi legújabb bejegyzését Tóth Gabi, megható sorokkal emlékezett az 1956-os forradalom hőseire.
Az énekesnő így kezdte a bejegyzést:
Azokra emlékezünk, akik nem hajtottak fejet, akiknek a bátorsága erősebb volt a félelemnél, és akik hittek abban, hogy egy nép szava megrengetheti a világot.
Majd a poszt végén így nyilatkozott:
Tisztelet a hősöknek, akik szabadságot hoztak, és figyelmeztetnek minket: csak egymás szívéhez közel maradva őrizhetjük meg a hazát.
Tóth Gabi szavai pillanatok alatt komment cunamit robbantott ki
Rossz oldalon állsz az a baj. Azt hittem meg jött már az eszed.
– írta az egyik kommentelő. Az énekesnő nem hagyhatta szó nélkül:
az ilyen kommentek erősítik meg bennem,hogy igazán jó oldalon állok! A béke és összefogás oldalán… ezért én sosem írnék ilyen kommentet másoknak, mint amit te ideírtál.. hergelés, bántás a célod… de hiszem,hogy te is megbékélsz majd
Tóth Gabi is részt vesz a Békemeneten
Az énekesnő a Megasztárban is kifejezte véleményét
Hatalmas izgalmak elé néznek a versenyzők, hiszen eldőlt, kik léphetnek színpadra az élő show-ban. A Megasztár új szakasza most kezdődik, ahol tizenkét tehetség küzd tovább az „Év Hangja” címért és a fődíjért.
Megvannak a Megasztár élő show-jának versenyzőiA versenyzők készülnek az élő show-ra a Megasztárban.