1956-os forradalomra emlékezik Tóth Gabi – a megható poszt felkavarta az indulatokat

„Azokra emlékezünk, akik nem hajtottak fejet…” – kezdi legújabb bejegyzését Tóth Gabi, megható sorokkal emlékezett az 1956-os forradalom hőseire.

Tóth Gabi 1956-ról posztolt, botrány kerekedett a közösségi oldalon.

Az énekesnő így kezdte a bejegyzést:

Azokra emlékezünk, akik nem hajtottak fejet, akiknek a bátorsága erősebb volt a félelemnél, és akik hittek abban, hogy egy nép szava megrengetheti a világot.

Majd a poszt végén így nyilatkozott:

Tisztelet a hősöknek, akik szabadságot hoztak, és figyelmeztetnek minket: csak egymás szívéhez közel maradva őrizhetjük meg a hazát.

Tóth Gabi szavai pillanatok alatt komment cunamit robbantott ki

Rossz oldalon állsz az a baj. Azt hittem meg jött már az eszed.

– írta az egyik kommentelő. Az énekesnő nem hagyhatta szó nélkül:

az ilyen kommentek erősítik meg bennem,hogy igazán jó oldalon állok! A béke és összefogás oldalán… ezért én sosem írnék ilyen kommentet másoknak, mint amit te ideírtál.. hergelés, bántás a célod… de hiszem,hogy te is megbékélsz majd

Tóth Gabi is részt vesz a Békemeneten

Az énekesnő a Megasztárban is kifejezte véleményét

