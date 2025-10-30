51 perce
Tóth Gabi új fotókon mutatta meg kislányát, már ilyen nagy Hannaróza
Az énekesnő a közösségi médiában nemrég édesanya-lánya pillanatokat osztott meg. Tóth Gabi lánya, Hannaróza igazi nagy lány lett, ezt bizonyítják az új fotók.
A kis Hannaróza sokat nőtt, és egyre ügyesebb: buborékokat fúj, rajzol és leveleket készít, ami hatalmas örömmel tölti el édesanyját.
Nem csak a buborékfújástól olvadtak el a követők, hanem pár napja az énekes az autóban tátogta el kislánya kedvenc K-pop dalát. A hátsó ülésen Hannika boldogan énekelgetett vele, a rajongók pedig teljesen elolvadtak a videótól.
A kommentek is záporoztak a szívmelengető pillanatokhoz, Tóth Gabi kislánya minden követő szívét megdobogtatta:
Édes kicsikém be szép és ügyes 👏❤️, Nagyon aranyos a kislányod Gabi❤️😍, Helyes kis pofija van . Tiszta apja !
Többen is kifejezték örömüket, a cuki képek láttán. Pár hozzászólót még inspirált is:
Jó ötlet ez a faleveles, mi is kipróbáljuk holnap 😊
Nagy változásokon ment át
Az énekesnő élete azonban nemcsak gyermekei miatt változott meg, hanem saját stílusában is látványos átalakuláson ment keresztül. Tóth Gabi nemcsak lánya miatt örvendezhet, hanem azért is, mert nagy átalakuláson ment keresztül. Tóth Gabi új külseje azonnal beszédtémává vált: a korábbi vagány stílust most egy finomabb, nőies megjelenés váltotta fel.
Az énekesnőt a kihívások sem állítják meg, a Megasztár színpadán is sok boldogság és fájdalom éri. Az énekesnő nemrég megtörten jelentette be, hogy mentoráltja, Balogh Krisztofer számára véget ért a verseny.
