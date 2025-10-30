október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi cuki

51 perce

Tóth Gabi új fotókon mutatta meg kislányát, már ilyen nagy Hannaróza

Címkék#Tóth Gabi#öröm#Hannaróza

Az énekesnő a közösségi médiában nemrég édesanya-lánya pillanatokat osztott meg. Tóth Gabi lánya, Hannaróza igazi nagy lány lett, ezt bizonyítják az új fotók.

Farkas Réka

Tóth Gabi lánya sokat nőtt, a közösségi médiában nemrég aranyos pillanatokat osztott meg követőivel.

Tóth Gabi lánya már ilyen nagy, friss fotón Hannaróza.
Tóth Gabi lánya már ilyen nagy, friss fotón Hannaróza.
Forrás: Tóth Gabi/Instagram

Tóth Gabi lánya sokat nőtt

A kis Hannaróza sokat nőtt, és egyre ügyesebb: buborékokat fúj, rajzol és leveleket készít, ami hatalmas örömmel tölti el édesanyját. 

Nem csak a buborékfújástól olvadtak el a követők, hanem pár napja az énekes az autóban tátogta el kislánya kedvenc K-pop dalát. A hátsó ülésen Hannika boldogan énekelgetett vele, a rajongók pedig teljesen elolvadtak a videótól.

A kommentek is záporoztak a szívmelengető pillanatokhoz, Tóth Gabi kislánya minden követő szívét megdobogtatta:

Édes kicsikém be szép és ügyes 👏❤️, Nagyon aranyos a kislányod Gabi❤️😍, Helyes kis pofija van . Tiszta apja !

Többen is kifejezték örömüket, a cuki képek láttán. Pár hozzászólót még inspirált is:

Jó ötlet ez a faleveles, mi is kipróbáljuk holnap 😊

Nagy változásokon ment át

Az énekesnő élete azonban nemcsak gyermekei miatt változott meg, hanem saját stílusában is látványos átalakuláson ment keresztül. Tóth Gabi nemcsak lánya miatt örvendezhet, hanem azért is, mert nagy átalakuláson ment keresztül. Tóth Gabi új külseje azonnal beszédtémává vált: a korábbi vagány stílust most egy finomabb, nőies megjelenés váltotta fel.

Az énekesnőt a kihívások sem állítják meg, a Megasztár színpadán is sok boldogság és fájdalom éri. Az énekesnő nemrég megtörten jelentette be, hogy mentoráltja, Balogh Krisztofer számára véget ért a verseny.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu