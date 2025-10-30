Tóth Gabi új fotókon mutatta meg kislányát, már ilyen nagy Hannaróza

Tóth Gabi lánya sokat nőtt, a közösségi médiában nemrég aranyos pillanatokat osztott meg követőivel.

Tóth Gabi lánya már ilyen nagy, friss fotón Hannaróza.

Forrás: Tóth Gabi/Instagram

Tóth Gabi lánya sokat nőtt

A kis Hannaróza sokat nőtt, és egyre ügyesebb: buborékokat fúj, rajzol és leveleket készít, ami hatalmas örömmel tölti el édesanyját.

Nem csak a buborékfújástól olvadtak el a követők, hanem pár napja az énekes az autóban tátogta el kislánya kedvenc K-pop dalát. A hátsó ülésen Hannika boldogan énekelgetett vele, a rajongók pedig teljesen elolvadtak a videótól.

A kommentek is záporoztak a szívmelengető pillanatokhoz, Tóth Gabi kislánya minden követő szívét megdobogtatta:

Édes kicsikém be szép és ügyes 👏❤️, Nagyon aranyos a kislányod Gabi❤️😍, Helyes kis pofija van . Tiszta apja !

Többen is kifejezték örömüket, a cuki képek láttán. Pár hozzászólót még inspirált is: