Tóth Gabi kemény volt, de nem könyörtelen: „Nagyon nagyot csalódtam!”

Tóth Gabi az utóbbi időben egyre szigorúbb kritikákat fogalmaz meg a Megasztárban és most is keményen indított: egy produkció után kijelentette, hogy az adott csapatból senki sem érdemli meg a továbbjutást. Érzelmileg is megviselte a helyzet, elmondása szerint „gombóc volt a torkában” - közölte a Bors.

Tóth Gabi most sem kegyelmezett

Fotó: Bors

A legnagyobb csalódásnak Viki szereplése tűnt, aki korábban lehengerelte a közönséget, most viszont elmaradt önmagától. Gabi úgy fogalmazott: „Nagyon nagyot csalódtam most”, és mindenki a kiesésre számított. Aztán egy feszült csend után váratlanul közölte: Viki mégis folytathatja a versenyt. A lány könnyek között vallotta be, hogy maximalizmusából fakadóan bizonyítani akart, de nem sikerült.

Egy másik versenyző szerint Gabi azért különleges, mert akkor is ad esélyt, ha valaki izgul vagy hibázik. Az este végül nem botrányba, hanem megható pillanatba torkollott, a szigor mögül előkerült az emberség.

