1 órája
„Ne haragudj rám!” – Tóth Gabi szívszorító üzenete, ami felrobbantotta a netet (+ videó)
Tóth Gabi megható posztot tett közzé közösségimédia-oldalain. Az énekesnő megtörten jelentette be, hogy mentoráltja, Balogh Krisztofer számára véget ért a verseny. A közönség és a net népe azonban ezúttal Tóth Gabi oldalán áll: sorra érkeznek a támogató kommentek, miszerint Krisztofer volt az este egyik legjobbja, és igazságtalanul esett ki. Gabi a Megasztár után Balogh Krisztofernek üzent.
„Visszahallgattam, és az övé volt a legjobb produkció” – írta Gabi, a Megasztár egyik mentora a közösségi oldalán, ahol megható sorokkal búcsúzott tanítványától, Balogh Krisztofertől. A bejegyzésben Tóth Gabi azt kérte a nézőktől, hogy ne bántsák a fiatal versenyzőket, hiszen „ez a verseny róluk szól, és nem a mocskolódásról”. Hozzátette: „Ha segíteni nem is tudjátok őket, legalább ne ártsatok nekik.” A poszt alatt meglepő módon most rengetegen álltak mellé, sokan kiemelték, hogy Krisztofernek „még bőven a döntőben lenne a helye”, és „esélyes volt a győzelemre is”.
Az élős show-ban négy versenyző került a veszélyzónába, közülük kettő azonnal kiesett: Anami és Balogh Rikárdó, mindketten Curtis csapatából. A harmadik kieső személyéről azonban már a zsűrinek kellett döntenie – a választás Balogh Krisztofer és Bura Connie között dőlt el.
A helyzet különösen kényes volt, hiszen mindketten Tóth Gabi mentoráltjai, így az énekesnő nem is volt hajlandó szavazni, amikor Burának már két, Baloghnak pedig egy voksot adtak a zsűritagok.
„Én nem szavazok. Két versenyzőm áll ott, nem gondolják, hogy majd… Nem mondok nevet, mert mindkét versenyző nagyon jó volt, és nem nekik kéne itt állni. Voltak itt ma sokkal rosszabb produkciók, és ezért nagyon szomorú és dühös vagyok. Nagyon szépen megkérem az embereket, hogy ha velem nem is szimpatizálnak, annak ne a versenyzőim igyák meg a levét, mert ők nem tehetnek az én döntéseimről. Ne azért álljanak itt, mert Tóth Gabit utáljuk! Ez az igazság, sajnálom” – mondta Tóth Gabi, aki a műsorvezetők unszolására sem volt hajlandó választani két tanítványa közül.
Ekkor Marics Peti emlékeztette zsűritársát, hogy ha Balogh Krisztofer nevét mondaná, az szavazategyenlőséget eredményezne, és ebben az esetben a nézői szavazatok döntenének a továbbjutásról.
„Jó, nem mondom ki, legyen döntetlen! Nem mondok semmit, nem én fogom eldönteni ezt” – válaszolta Tóth Gabi határozottan.
A döntés így a közönségre maradt, ám a nézők közül kevesebben szavaztak Balogh Krisztoferre, így ő búcsúzott harmadikként a versenytől.
Pedig mindez alig egy héttel ezelőtt még egészen másként festett. Tóth Gabi Megasztár-beli válogatási taktikájával kavarta fel az állóvizet, amikor több tehetséges versenyzőt is hazaküldött – köztük olyanokat, akiket a közönség és a szakma is az évad legjobb hangjai között emlegetett. A Megasztár élő show alatt a stúdióban feszült volt a légkör, a mentortársak – Marics Peti, Curtis és Herceg Erika – látványosan nem értettek egyet a döntéseivel, és többen is azt sugallták: Tóth Gabi érzelmi alapon hoz döntéseket. A közösségi média ekkor szinte lángba borult – a kommentelők elfogultsággal vádolták az énekesnőt, különösen, miután kiderült: Balogh Krisztofer korábban egy ideig Tóth Gabi otthonában is lakott.
Tóth Gabi a Megasztár után: igazságtalannak érzi a döntést
A botrány azóta sem csitult, de a hangulat most teljesen megfordult. A legújabb Megasztár élő show után Tóth Gabi az Instagramon osztott meg egy közös fotót Balogh Krisztoferrel, amelyhez csak ennyit írt:
„Én mindig itt leszek neked! Ne haragudj rám! Annyira itt volt a helyed! Tudod! Győz a jó! Folytatjuk!! Szeretlek.”
A rajongók pedig meghatottan reagáltak, sokan „anya-fia” kapcsolatként emlegetik a kettősük dinamikáját, és már azt találgatják, vajon lesz-e közös daluk a jövőben. Egy biztos: Tóth Gabi újra elérte, hogy róla beszéljen mindenki – és ezúttal talán nem (csak) a botrány miatt, hanem azért is, mert a szívét tette ki a színpadra.