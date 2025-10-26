„Ne haragudj rám!” – Tóth Gabi szívszorító üzenete, ami felrobbantotta a netet (+ videó)

„Visszahallgattam, és az övé volt a legjobb produkció” – írta Gabi, a Megasztár egyik mentora a közösségi oldalán, ahol megható sorokkal búcsúzott tanítványától, Balogh Krisztofertől. A bejegyzésben Tóth Gabi azt kérte a nézőktől, hogy ne bántsák a fiatal versenyzőket, hiszen „ez a verseny róluk szól, és nem a mocskolódásról”. Hozzátette: „Ha segíteni nem is tudjátok őket, legalább ne ártsatok nekik.” A poszt alatt meglepő módon most rengetegen álltak mellé, sokan kiemelték, hogy Krisztofernek „még bőven a döntőben lenne a helye”, és „esélyes volt a győzelemre is”.

Tóth Gabi a Megasztár után Balogh Krisztofernek üzent közösségi oldalain

Fotó: Tóth Gabi/Instagram

Az élős show-ban négy versenyző került a veszélyzónába, közülük kettő azonnal kiesett: Anami és Balogh Rikárdó, mindketten Curtis csapatából. A harmadik kieső személyéről azonban már a zsűrinek kellett döntenie – a választás Balogh Krisztofer és Bura Connie között dőlt el.

A helyzet különösen kényes volt, hiszen mindketten Tóth Gabi mentoráltjai, így az énekesnő nem is volt hajlandó szavazni, amikor Burának már két, Baloghnak pedig egy voksot adtak a zsűritagok.

„Én nem szavazok. Két versenyzőm áll ott, nem gondolják, hogy majd… Nem mondok nevet, mert mindkét versenyző nagyon jó volt, és nem nekik kéne itt állni. Voltak itt ma sokkal rosszabb produkciók, és ezért nagyon szomorú és dühös vagyok. Nagyon szépen megkérem az embereket, hogy ha velem nem is szimpatizálnak, annak ne a versenyzőim igyák meg a levét, mert ők nem tehetnek az én döntéseimről. Ne azért álljanak itt, mert Tóth Gabit utáljuk! Ez az igazság, sajnálom” – mondta Tóth Gabi, aki a műsorvezetők unszolására sem volt hajlandó választani két tanítványa közül.

Ekkor Marics Peti emlékeztette zsűritársát, hogy ha Balogh Krisztofer nevét mondaná, az szavazategyenlőséget eredményezne, és ebben az esetben a nézői szavazatok döntenének a továbbjutásról.

„Jó, nem mondom ki, legyen döntetlen! Nem mondok semmit, nem én fogom eldönteni ezt” – válaszolta Tóth Gabi határozottan.

A döntés így a közönségre maradt, ám a nézők közül kevesebben szavaztak Balogh Krisztoferre, így ő búcsúzott harmadikként a versenytől.