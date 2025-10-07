október 7., kedd

Amália névnap

Csodásan fest

1 órája

Ezt látnod kell: Tóth Gabi teljesen átalakult!

Címkék#body positivity#Megasztár#Tóth Gabi

Tóth Gabi rajongói az elmúlt hetekben nagyot nézhettek: a Megasztár új évadában bemutatott válogatások során ugyanis az énekesnő külseje komoly vitát váltott ki. A műsorban zöld, rövid, pánt nélküli, szűk ruhában, állig érő fekete hajjal jelent meg, ami miatt sok néző kemény kritikákat fogalmazott meg a külsejével kapcsolatban.

Titzl Vivien

„Kapom az ívet. Sok részén jót tudok nevetni, de vannak dolgok, amik nem esnek jól mint nő. Mindig torzít, kövérít a tévé, és most amúgy is meg vagyok hízva egy kicsit, és utálom, kivagyok tőle! Higgyétek el, én is látom. De azért dagadt disznónak nevezni egy embert, aki 62 kiló…” – mondta Tóth Gabi TikTok videójában. Az énekesnő kiemelte, hogy 2025-ben, amikor a body positivity az elfogadást hirdeti, különösen fájdalmas az ilyen jellegű kritikák célpontjává válni.

Tóth Gabi Megasztáros megjelenése sokaknál kiverte a biztosítékot
Forrás: TV2/Megasztár

Tóth Gabi két jó hírrel is kedveskedett a rajongóinak 

Ám a negatív kommentek ellenére Gabi nem hagyta, hogy ezek letörjék. A rajongók hamar észrevehették, hogy a Csináljuk a Fesztivált című műsorban már egy teljesen új, energikus és stílusos Tóth Gabit láthatnak majd. A közösségi oldalán megosztott fotókon a művésznő izgalmas szabású fekete ruhát visel, hosszú, sötét loknikba göndörített hajjal, ami merőben eltér a Megasztárban látott megjelenésétől.

A követők a közösségi oldalak kommentszekciójában egyértelműen dicsérik az új stílust: „Végre egy jó ruha, nagyon jól áll!”, „Nagyon csinos és szép vagy, Gabi!”, „Hűha, az igen, tele tehetséggel!” – sorolják a hozzászólások. Úgy tűnik, hogy a rajongók örömmel fogadták a változást, ami nemcsak külsőleg, hanem a fellépés energiájában is tetten érhető lesz.

Ráadásul Gabi még titokban tartja, hogy melyik dallal áll majd színpadra, ami tovább fokozza az izgalmat. Egy biztos: a fesztiválos megjelenés már most hatalmas figyelmet keltett, és a kommentelők szerint Tóth Gabi minden eddiginél magabiztosabbnak tűnik.

Tóth Gabi új külsővel lép fel a csináljuk a fesztivált című műsorban
Forrás: Tóth Gabi/Facebook

A kontraszt a Megasztár kritikái és a fesztiválon mutatott új stílus között szinte látványos: míg az egyik helyen zöld, rövid, pánt nélküli ruhában és állig érő fekete hajjal érték bírálatok a külsejét, addig a másik színpadon egy energikus, stílusos és magabiztos Tóth Gabi lép fel, aki mind külsőben, mind tehetségében lenyűgöz mindenkit.

Egy biztos: a fesztivál közönsége nemcsak a hangját, hanem az új külső és stílus inspiráló energiáját is élvezni fogja. És bárki, aki az előző kritikákat látta, most újra felfedezheti a Megasztárból ismert énekesnőt – immár egy teljesen más, ragyogó formában.

 

 

