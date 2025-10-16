Dagad a botrány a Megasztár körül: a nézők elfogultsággal vádolják Tóth Gabit (+ videó)

Az énekesnő válogatási taktikája már a műsor alatt is komoly értetlenséget szült. Többen megdöbbenve figyelték, ahogy olyan tehetségeket ejtett ki, akiket a közönség és a szakma egyaránt az évad legerősebb hangjai között tartott számon. A mentortársak – Marics Peti, Curtis és Herceg Erika – sem rejtették véka alá véleményüket: látványosan nem értettek egyet Tóth Gabi döntéseivel, és többen is megjegyezték, hogy nem értik, miért engedett el olyan versenyzőket, akiket korábban még ők sem tudtak megszerezni maguknak, miközben többször is próbálták rávenni, hogy gondolja át a választásait.

Tóth Gabinak már megvan a csapata a Megasztárban

A feszültség egyre nőtt, a stúdióban már szinte tapintható volt a fagyos hangulat. Tóth Gabi szerint társai „manipulálják” a folyamatot, és szerinte szándékosan próbálják gyengíteni az ő csapatát. A helyzet odáig fajult, hogy a műsor rajongói már arról találgatnak: vajon meddig maradhat így a zsűriben az énekesnő, ha a botrány tovább fokozódik.

És ekkor jött a pillanat, ami végképp kiverte a biztosítékot: Balogh Krisztofer, a tehetséges, nehéz sorsú versenyző, akiről korábban kiderült, hogy egy ideig Tóth Gabi otthonában lakott, továbbjutott a következő fordulóba – két olyan énekes helyett, akiket a nézők egyértelműen esélyesebbnek tartottak.

Kiakadtak a nézők Tóth Gabi döntésén – szerintük Balogh Krisztofer nem érdemelt továbbjutást

A közösségi média percek alatt felrobbant. A Megasztár hivatalos oldalán egymás után érkeztek a kommentek, és a nézők többsége elfogultsággal vádolja Gabit.

„Ez már nem tehetségkutató, hanem Tóth Gabi baráti köre!” – írta egy felhasználó. Mások szerint „Gabi elvesztette a hitelességét”, míg néhányan védelmükbe vették az énekesnőt, mondván: „Balogh Krisztofer megérdemli az esélyt, hiszen mindig a szívével énekel.”

Az ügy kényes, hiszen a mentor és a versenyző közötti korábbi személyes kapcsolat óhatatlanul is árnyékot vet a döntésre. Tóth Gabi ugyanakkor korábban is hangsúlyozta, hogy Krisztoferben „óriási lelkierő és tehetség rejlik”, és szerinte teljesen megérdemelten jutott tovább.