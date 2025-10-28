Tóth Gabi családi autós performansza tarol a TikTokon – egyszerűen imádnivaló!

A mindig vagány és őszinte énekesnő ezúttal egy teljesen hétköznapi, mégis varázslatos pillanatot osztott meg a követőivel. A videóban nincs csillogás, nincs színpadi díszlet, csak egy mosolygós anyuka, aki a kocsiban tátog, hogy megnevettesse kislányát a hátsó ülésen. Talán épp ez az, ami miatt Tóth Gabi Megasztár zsűritagként ismert énekesnő videója ennyire betalált: most nem a sztár, hanem az anyuka ragyog igazán.

Tóth Gabi Megasztár tátogása tarol a TikTokon – akár újra versenyző is lehetne

Forrás: Tóth Gabi/Facebook

Tóth Gabi Megasztár zsűritagja most nem a színpadon, hanem a kocsiban hódított

A videóban Gabi lazán, jókedvűen tátog Huntrix-Golden (K Pop Hunters) egyik pörgős slágerére, ami kislánya, Hannika kedvence. Miközben az autó első ülésén szerelme Papp Bence mellett „koncertezik”, a hátsó ülésen Hanni nevetve figyeli, és láthatóan élvezi, hogy anyukája teljes átéléssel adja elő a dalt. Ahogy az egyik kommentelő írta, ez a videó maga a jókedv.

Nálunk is ez az ovi járat himnusza, de meghallgatnám tőled is!

A többi hozzászólásban is egymást érik a szívecskék és a dicséretek: a TV2 sztárját sokan természetességéért, új frizurájáért és őszinte kisugárzásáért imádják. A rajongók szerint ez a "lazább” Gabi áll a legközelebb ahhoz az oldalához, amit a kezdetek óta szeretnek benne.

Mi az a K-pop?

A K-pop, vagyis a koreai popzene Dél-Koreából indult, és mára az egész világot meghódította. A műfaj nemcsak a zenéről szól, hanem a látványról is: a fellépők színes ruhákban, kidolgozott koreográfiákkal és precízen felépített produkciókkal varázsolják el a közönséget. A dalok általában pörgősek, energikusak, sokszor több nyelven szólnak, így könnyen fülbemászóak még azoknak is, akik nem beszélnek koreaiul. Nem csoda, hogy Tóth Gabi kislánya is rajong ezért a stílusért.

Az elmúlt hónapokban az énekesnő látványos átalakuláson ment keresztül, és ez a videó is azt mutatja, hogy most igazán jól érzi magát a bőrében. A kis Hanni mosolya, Gabi felszabadult mozdulatai és a dal ritmusa együtt igazi felhőtlen pillanatot teremtenek. A cuki videót ITT megtekintheted!