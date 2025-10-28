október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Anya-lánya pillanat

1 órája

Tóth Gabi családi autós performansza tarol a TikTokon – egyszerűen imádnivaló!

Címkék#karaoke#TikTok#Tóth Gabi#édesanya

Egy tüneményes anya-lánya pillanat robbantotta fel a TikTokot. Tóth Gabi Megasztár zsűriszéke helyett most az autóban tátogta el kislánya kedvenc K-pop dalát. A hátsó ülésen Hannika boldogan énekelgetett vele, a rajongók pedig teljesen elolvadtak a videótól.

Sabjanics-Somlai Petra

A mindig vagány és őszinte énekesnő ezúttal egy teljesen hétköznapi, mégis varázslatos pillanatot osztott meg a követőivel. A videóban nincs csillogás, nincs színpadi díszlet, csak egy mosolygós anyuka, aki a kocsiban tátog, hogy megnevettesse kislányát a hátsó ülésen. Talán épp ez az, ami miatt Tóth Gabi Megasztár zsűritagként ismert énekesnő videója ennyire betalált: most nem a sztár, hanem az anyuka ragyog igazán.

Tóth Gabi Megasztár kocsiban tátogott
Tóth Gabi Megasztár tátogása tarol a TikTokon – akár újra versenyző is lehetne
Forrás: Tóth Gabi/Facebook

Tóth Gabi Megasztár zsűritagja most nem a színpadon, hanem a kocsiban hódított

A videóban Gabi lazán, jókedvűen tátog Huntrix-Golden (K Pop Hunters) egyik pörgős slágerére, ami kislánya, Hannika kedvence. Miközben az autó első ülésén szerelme Papp Bence mellett „koncertezik”, a hátsó ülésen Hanni nevetve figyeli, és láthatóan élvezi, hogy anyukája teljes átéléssel adja elő a dalt. Ahogy az egyik kommentelő írta, ez a videó maga a jókedv.

Nálunk is ez az ovi járat himnusza, de meghallgatnám tőled is!

A többi hozzászólásban is egymást érik a szívecskék és a dicséretek: a TV2 sztárját sokan természetességéért, új frizurájáért és őszinte kisugárzásáért imádják. A rajongók szerint ez a "lazább” Gabi áll a legközelebb ahhoz az oldalához, amit a kezdetek óta szeretnek benne.

Mi az a K-pop?
A K-pop, vagyis a koreai popzene Dél-Koreából indult, és mára az egész világot meghódította. A műfaj nemcsak a zenéről szól, hanem a látványról is: a fellépők színes ruhákban, kidolgozott koreográfiákkal és precízen felépített produkciókkal varázsolják el a közönséget. A dalok általában pörgősek, energikusak, sokszor több nyelven szólnak, így könnyen fülbemászóak még azoknak is, akik nem beszélnek koreaiul. Nem csoda, hogy Tóth Gabi kislánya is rajong ezért a stílusért.

Az elmúlt hónapokban az énekesnő látványos átalakuláson ment keresztül, és ez a videó is azt mutatja, hogy most igazán jól érzi magát a bőrében. A kis Hanni mosolya, Gabi felszabadult mozdulatai és a dal ritmusa együtt igazi felhőtlen pillanatot teremtenek. A cuki videót ITT megtekintheted!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu