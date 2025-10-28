Tóth Gabi új külseje láttán mindenki ugyanazt kérdezi: mi történt vele?

Az utóbbi évek egyik legtöbbet emlegetett hazai énekesnője ismét reflektorfénybe került, ezúttal nem egy új dal, hanem a megjelenése miatt. Tóth Gabi új külseje a TV2 Megasztár sajtótájékoztatóján mindenkit meglepett: a korábbi extravagáns, bevállalós stílus után most egy visszafogott, természetes és nőies oldalát láthatta a közönség. A változás nemcsak a hajában vagy a sminkjében, hanem az egész kisugárzásában látványos.

Tóth Gabi új külseje a Megasztár sajtótájékoztatóján mindenkit meglepett

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Bors

Tóth Gabi új külseje mindent elmond arról, hol tart most az életében

Az elmúlt húsz évben szinte nem telt el úgy időszak, hogy Tóth Gabi ne változtatott volna valamit magán. Láttuk már tűzvörös hajjal, platinaszőkén, sötétbarnán, röviden, hosszún, göndören és egyenesre vasalva is. Volt, amikor rockos, extrém stílusával hódított, máskor kislányosan bájos oldalát mutatta.

Tóth Gabi korábbi, rövid szőke frizurája is bizonyítja, hogy ő mindig is a megújulás mestere volt

Fotó: TV2 / press.tv2.hu

Minden korszakának megvolt a maga arca, és valahogy mindig újra tudta írni önmagát. Sokan megjegyezték már, hogy a TV2 sztárja gyakran változtatott stílust az élete különböző szakaszaiban, nem egyszer vádolták azzal, hogy az aktuális szerelméhez alakítja át a megjelenését. Ő viszont mindig hangsúlyozta, hogy a külső változás nála nem megfelelési kényszer, hanem önkifejezés.

Tóth Gabi mindig is mert önmaga lenni, még akkor is, ha ezért támadták

A Megasztár válogatóinak idején sokan kritizálták a külseje miatt, de Gabi sosem bújt el. Mostanra egyértelmű, hogy lezárta a régi korszakot. A vagány, tomboló énjét felváltotta egy kifinomultabb, határozottabb oldal. A hosszú haj és a kifinomult smink mögött most egy sokkal nyugodtabb, érettebb nő látszik Papp Bence oldalán.

Érdekesség, hogy nemcsak Gabi, hanem nővére, Tóth Vera is hatalmas átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. Vera a műtéti beavatkozása után rengeteget fogyott, és ő is egy új, egészségesebb életet kezdett. A két testvér mostanra mintha egymás mellett, mégis külön úton járva talált volna rá az egyensúlyra. A rajongók szerint mindketten másképp, de ugyanarra az elhatározásra jutottak: az igazi változás belülről indul, a külső csak ennek a tükre. Az utóbbi hónapokban azonban kettejük kapcsolatáról is sokat beszéltek: időnként érezhető volt közöttük a szakmai versengés, de a nyilatkozataikból kiderül, hogy a testvéri szeretet még mindig erősebb mindennél.