Megrendítő vallomás

16 perce

Tóth Gabi őszintén vallott a pokoljárásról – Sváby műsorában omlott össze

Címkék#celeb#Tóth Gabi#válás#vallomás

Könnyeivel küzdve idézte fel élete legnehezebb hónapjait a népszerű énekesnő. Tóth Gabi vallomása most először mutatta meg, milyen mély sebeket hagyott benne a válás és az azt követő időszak.

Sabjanics-Somlai Petra

A könnyeit törölgetve mesélt arról, hogyan omlott össze körülötte minden a válás után. Barátok, munkatársak, sőt még a legközelebbi bizalmasai is elfordultak tőle. Tóth Gabi vallomása szerint a legnehezebb időszakban csak néhány biztos kapaszkodó maradt, amelyek segítettek újrakezdeni az életét.

Tóth Gabi vallomása Sváby András műsorában
A válás után Tóth Gabi vallomása sokak szemében a hitelesség jelképe lett
Forrás: Bors / Máté Krisztián

Tóth Gabi vallomása a műsorban – ma este minden kiderül

Sváby András, Útközben elmeséled című műsora ma este kerül adásba, de a rajongók már most lázban égnek. A TikTokon megjelent egy rövid részlet az adásból, amelyben Gabi láthatóan könnyeivel küzd, miközben elmondja, mennyi mindent veszített el a válása után. A videó pillanatok alatt vírusként terjedt, és máris rengetegen találgatják, milyen további vallomások hangzanak majd el a teljes adásban. A beszélgetés során a tapolcai énekesnő elárulta, hogy a válás nemcsak a házasságát zárta le, hanem barátságokat és munkakapcsolatokat is tönkretett. 

Szinte mindenki eltűnt mellőlem, aki fontos volt”

– vallotta be a műsorban.

A rajongók döbbenten figyelték, ahogy Gabi kitárta a szívét, és felvállalta: a legnehezebb pillanatokban szinte senkire sem számíthatott. A beszélgetés alatt Gabi arról is beszélt, hogy a lánya és a zene jelentette számára az egyetlen kapaszkodót.

Íme a videó, amiben minden benne van: fájdalom, őszinteség és újrakezdés:

@istvan21

♬ eredeti hang - Biró István

Tudtad?

Az Útközben elmeséled című műsorban nem vágják össze a beszélgetést, A teljes felvétel alatt folyamatosan rögzítenek, hogy a vendégek valóban önmagukat adhassák. A készítők szerint ez a nyers őszinteség az, ami miatt a nézők imádják a műsort.

A válás, ami mindent megváltoztatott

Tóth Gabi és Krausz Gábor válása 2023 nyarán robbant ki, és azóta is rengeteg találgatás kíséri. A kapcsolat végét akkor több félreértés, fájdalmas vád és közéleti vita is követte. Gabi most először beszélt arról, hogyan élte meg mindezt belülről, és milyen emberi árakat fizetett érte. A közösségi médiában már most hatalmas a visszhang: egyesek bátor lépésnek tartják a vallomását, mások szerint csak újabb figyelemfelkeltő lépés. Egy biztos: az énekesnő ismét mindenkit beszédtémává tett.

Ez a vallomás nemcsak egy tévéműsor pillanata volt, hanem egy új fejezet kezdete. Tóth Gabi most minden eddiginél bátrabban vállalta önmagát, és ezzel újra a figyelem középpontjába került, ezúttal a hitelességével.

 

