Tóth Vera műtét utáni képei mindenkit megérintettek, őszintén megmutatta a valóságot

Az közösségi oldalra feltöltött fotók és őszinte sorok most közelről mutatják meg a gyógyulás árnyékos oldalát. Tóth Vera fogyása éveken át tartó munka eredménye, amely végére a helyreállító műtét tett pontot. A kórházi napok csendje és a fájdalom nem törte meg, inkább erőt adott neki, hogy őszintén beszéljen arról, min ment keresztül.

Tóth Vera fogyása után minden megváltozott, a tükörből már más ember néz vissza

Forrás: TV2

Tóth Vera fogyása után új korszak kezdődött az életében

A látványos fogyás után sokan csak az átalakulást látták, de Vera most a fájdalmas részleteket is megmutatta. Elárulta, hogy egy felsőtestet érintő helyreállító műtéten esett át, ahol a bőrfelesleg eltávolítása és az izmok regenerálása volt a cél.

Az énekesnő a facebookon őszintén beszélt arról, hogy a gyógyulás időszaka tele volt fájdalommal, ébren töltött éjszakákkal és belső félelmekkel. Volt, hogy napokig nem tudott aludni, és csak a hite, valamint szerettei támogatása segítette abban, hogy túlélje a nehezebb pillanatokat. A Bors szerint Vera arról is beszélt, hogy voltak napok, amikor sírva ébredt, mert azt hitte, soha nem lesz már olyan, hogy fájdalom nélkül tud mozogni, mégis minden reggel újra összeszedte magát, mert tudta, hogy ez a beavatkozás nem a hiúságról, hanem a teljes gyógyulásról szól.

Tóth Vera műtétje után újra próbálja szeretni a testét, és minden nap hálát ad azért, hogy képes volt végigcsinálni. Az énekesnő nem szégyellte megmutatni a valóságot, és a posztjaival arra biztat másokat, hogy ne a tökéletességre törekedjenek, hanem arra, hogy elfogadják saját testüket.

Vera korábban gyomorszűkítő műtéten esett át, de mivel inzulinrezisztenciával is küzd, azóta is tudatosan tartja az IR-diétát, hogy egyensúlyban tartsa szervezetét és megőrizze formáját. IR-diétájának alapelvei Nincs éhezés, csak tudatos, előre megtervezett étkezések

Rendszeres, napi többszöri étkezés, hogy ne ingadozzon a vércukorszint

Fehérliszt és cukor helyett lassan felszívódó szénhidrátok fogyasztása

Fehérjében gazdag ételek, hogy tovább tartson a teltségérzet

Feldolgozott élelmiszerek kerülése, inkább friss alapanyagok fogyasztása

Sok zöldség, kevés gyümölcs, az utóbbiakat is csak mértékkel

Nincs semmi tiltólistán, a legfontosabb a mértékletesség!

A sport és a tudatos étkezés együtt adja a siker kulcsát

Új frizura, új megjelenés

A tapolcai születésű énekesnő mostanra teljesen új fejezetet nyitott, és nemcsak a testével, hanem a stílusával is. A rajongók megdöbbentek, amikor feltűnt rövid, világosra szőkített frizurával: mintha egy másik nő nézett volna vissza a tükörből. Tóth Vera haja nem pusztán divatos váltás, hanem egyértelmű üzenet is arról, hogy lezárta a múltat, és készen áll valami teljesen újra.