A Vad Fruttik bejelentette: minden idei koncertet törölnek, az indok döbbenetes
A rajongók döbbenten értesültek a hírről, hogy a népszerű zenekar az idei összes fellépését törölte. Arról, hogy a Vad Fruttik mikor és hogyan pótolják a koncerteket, nem érkezett közlemény.
A Vad Fruttik története 1996-ban kezdődött Várpalotán, amikor Hock Zoltán, Hock Attila, Győrffy Gyula, Likó Marcell és Kerekes Gergely megalapította a bandát. Kezdetben tehetségkutatók révén próbáltak érvényesülni: 1999-ben lehetőségük lett volna első nagylemezük elkészítésére, ám a kiadó visszamondta a szerződést, és a zenekar felbomlott.
2005-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően három dalt rögzítettek a Magyar Rádió 8-as stúdiójában, melyek közül a Szerelmes dal a RadioCafé játszási listájára került, és felkerült a RadioCafé Instant vol. 1. válogatásalbumra.
Első nagylemezük 2006 őszén jelent meg Rózsikámnak digitálisan címmel, a Mama Records gondozásában. Több daluk szerepelt a rádiós és televíziós slágerlistákon, ekkor alakult ki a zenekar végleges felállása, és ekkor készült el első klipjük a Nekem senkim sincsen című számhoz. A következő években a Vad Fruttik országos turnékon, fesztiválokon, például a Szigeten, a VOLT Fesztiválon és a Hegyalja Fesztiválon is fellépett, dalaik pedig többször felkerültek válogatáslemezekre.
A banda következő évtizedben kétévente adott ki új lemezt, jelentős sikereket aratva a Fonogram díjakon, és számos videoklippel kísérve kiadványaikat. 2022-ben a zenekar felállása megváltozott: csak két alapító, Likó Marcell és Kerekes Gergely maradtak, a távozó tagok helyére Tokár Gábor, Dexter és iamyank érkezett. Az új felállás 2023 elején lépett először színpadra Veszprémben.
A zenekar hivatalos közleménye szerint:
„Kedves Közönségünk! Sajnos rossz hírrel kell jelentkeznünk! Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik koncertet! Nagyon sajnáljuk, bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!”
A jegyek automatikus visszatérítésre kerülnek a Tixa rendszeren keresztül, míg a Ticketswap oldalról vásárolt jegyek esetén a platform ügyfélszolgálata biztosítja a visszatérítést. A zenekar mindenkitől türelmet kér, amíg a folyamat lezárul, és ígéri, hogy hamarosan közlik az esetleges új időpontokat.
Rajongói reakciók
A közösségi médiás bejegyzések alatt számos rajongó kifejezte szomorúságát és támogatását:
„Én ma egymás után sokszor, megint meghallgattam… Ültem és hallgattam… a világom régebbre elutazott… Tegnap előtt a Pista kutyával, amikor sétáltunk, az ég minden kékje rámszakadt! Volt felhő, meg halvány hold… meg ősz, és útba keringett levelek… volt a falu a házakkal, szemben velem… volt… Elutazott belőlem a világom régebbre… ez az Ülök és hallgatok meg behozta estére valahogy a mindent! Akármi is van most ott, meg… nem is tudom… én most csak arra jutottam, hogy ölelés.”
„Meg amúgy is, régen minden jobb volt…”
„Tessék összedrótozni magad, addig is mindig veled & veletek!”
„Nem vagyok az a megszállott rajongó típus, de ti egy fontos része lettetek az életemnek, és gondoltam, ezt most kihányom, mert kell! Egy időben te, illetve ti tartottatok engem, remélem, most mi is visszaadhatunk egy keveset némi együttérzés és szeretet formájában. Bízom a mihamarabbi viszontlátásban, mert nekem egy koncert is gyógyír a hétköznapok lelki mocskára. A koncertek atmoszférája nem hasonlítható semmihez. A jobbnál jobb dalok, a zenekar minden egyes tagjának egyénisége, nem beszélve a legjobb társaságról, akit ismerek. Számomra minden koncert egy emlék, amit megőrzök a kis ékszeres dobozomban. Az, hogy ez most elmarad a következő hónapokban, szörnyen sajnálom, de tudom, hogy van folytatás, és tudom, hogy lesz még ünnep. Kívánok mielőbbi gyógyulást, és ahogy ti minket, úgy mi titeket: Tartalak!”
„Minden érintettnek, őszinte részvétem!”
„Aranyhangú frontembernek, mielőbbi gyógyulást!”
„8 éve voltam Fruttik koncerten. Azóta minden sz. r betegség elért, de csak arra várok, hogy egyszer még ott lehessek egy Vad Fruttik koncerten, ami gyógyítaná a lelkem!”
„Drága Marci! Mielőbbi teljes gyógyulást kívánok!”
„Gyors felépülés! Megvárjuk, hogy meggyógyulj. Majd jövőre megyünk a koncertekre.”
A kommentekből jól látszik a közösség erős kötődése a zenekarhoz. A koncertek hiánya sok rajongónál érzelmi űrt hagyott, ugyanakkor mindenki a zenekar egészségét helyezi előtérbe, és bizakodva várja a jövőbeni fellépéseket.