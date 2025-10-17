A Vad Fruttik bejelentette: minden idei koncertet törölnek, az indok döbbenetes

A Vad Fruttik története 1996-ban kezdődött Várpalotán, amikor Hock Zoltán, Hock Attila, Győrffy Gyula, Likó Marcell és Kerekes Gergely megalapította a bandát. Kezdetben tehetségkutatók révén próbáltak érvényesülni: 1999-ben lehetőségük lett volna első nagylemezük elkészítésére, ám a kiadó visszamondta a szerződést, és a zenekar felbomlott.

2005-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően három dalt rögzítettek a Magyar Rádió 8-as stúdiójában, melyek közül a Szerelmes dal a RadioCafé játszási listájára került, és felkerült a RadioCafé Instant vol. 1. válogatásalbumra.

Első nagylemezük 2006 őszén jelent meg Rózsikámnak digitálisan címmel, a Mama Records gondozásában. Több daluk szerepelt a rádiós és televíziós slágerlistákon, ekkor alakult ki a zenekar végleges felállása, és ekkor készült el első klipjük a Nekem senkim sincsen című számhoz. A következő években a Vad Fruttik országos turnékon, fesztiválokon, például a Szigeten, a VOLT Fesztiválon és a Hegyalja Fesztiválon is fellépett, dalaik pedig többször felkerültek válogatáslemezekre.

A banda következő évtizedben kétévente adott ki új lemezt, jelentős sikereket aratva a Fonogram díjakon, és számos videoklippel kísérve kiadványaikat. 2022-ben a zenekar felállása megváltozott: csak két alapító, Likó Marcell és Kerekes Gergely maradtak, a távozó tagok helyére Tokár Gábor, Dexter és iamyank érkezett. Az új felállás 2023 elején lépett először színpadra Veszprémben.

A zenekar hivatalos közleménye szerint:

„Kedves Közönségünk! Sajnos rossz hírrel kell jelentkeznünk! Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik koncertet! Nagyon sajnáljuk, bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!”

A jegyek automatikus visszatérítésre kerülnek a Tixa rendszeren keresztül, míg a Ticketswap oldalról vásárolt jegyek esetén a platform ügyfélszolgálata biztosítja a visszatérítést. A zenekar mindenkitől türelmet kér, amíg a folyamat lezárul, és ígéri, hogy hamarosan közlik az esetleges új időpontokat.