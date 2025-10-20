Sírás, tapsvihar, döbbenet – Vastag Csaba kiesett, de olyat mondott, amitől mindenki lefagyott (+ videó)

A stúdióban pillanatok alatt elszabadultak az érzelmek: a nézők fütyültek, tapsoltak, kiabálták, hogy „szeretünk, Csaba!”, a versenytársak pedig állva tapsolták meg az énekest, aki hetek óta az egyik legnagyobb kedvenc volt. Az este során Vastag Csaba Presser Gábort formálta meg, és bár megható produkciót nyújtott, a zsűri nem mindenben volt elégedett, mondván: nem minden pillanatban sikerült tökéletesen elkapnia Picit.

Vastag Csaba Presser Gáborként állt színpadra

Forrás: tv2play

Vastag Csaba kijelentése mindenkit meglepett

Csaba a kiesés pillanatában őszintén beszélt érzéseiről. „Köszönöm, hogy itt lehettem, kiderült, hogy nem tudok utánozni, de ezzel semmi gáz nincs szerintem” – mondta mosolyogva, miközben a közönség még mindig őt ünnepelte. Tilla azonnal reagált, tiltakozva: „Dehogyis nem tudsz! Csodás voltál minden héten!” A nézőtér zúgott a tapsvihartól, az énekes társai pedig szinte egyszerre ugrottak fel, hogy megöleljék őt.