október 20., hétfő

Vendel névnap

Sztárban Sztár All Stars

Sírás, tapsvihar, döbbenet – Vastag Csaba kiesett, de olyat mondott, amitől mindenki lefagyott (+ videó)

Vasárnap este ismét forró hangulat uralta a Sztárban Sztár All Stars színpadát, ahol újabb énekesnek kellett búcsút intenie a versenytől. A finálé előtti hajrában már csak a nézők döntöttek: az utolsó pillanatokban Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba maradt versenyben, de végül Tilla kimondta MÁZS nevét, így Csaba számára véget ért a küzdelem.

Titzl Vivien

A stúdióban pillanatok alatt elszabadultak az érzelmek: a nézők fütyültek, tapsoltak, kiabálták, hogy „szeretünk, Csaba!”, a versenytársak pedig állva tapsolták meg az énekest, aki hetek óta az egyik legnagyobb kedvenc volt. Az este során Vastag Csaba Presser Gábort formálta meg, és bár megható produkciót nyújtott, a zsűri nem mindenben volt elégedett, mondván: nem minden pillanatban sikerült tökéletesen elkapnia Picit.

Vastag Csaba Presser Gáborként állt színpadra
Vastag Csaba Presser Gáborként állt színpadra
Vastag Csaba kijelentése mindenkit meglepett

Csaba a kiesés pillanatában őszintén beszélt érzéseiről. „Köszönöm, hogy itt lehettem, kiderült, hogy nem tudok utánozni, de ezzel semmi gáz nincs szerintem” – mondta mosolyogva, miközben a közönség még mindig őt ünnepelte. Tilla azonnal reagált, tiltakozva: „Dehogyis nem tudsz! Csodás voltál minden héten!” A nézőtér zúgott a tapsvihartól, az énekes társai pedig szinte egyszerre ugrottak fel, hogy megöleljék őt.

Vastag Csaba megható búcsúbeszédet mondott, amelyben köszönetet mondott a stábnak és a közönségnek: „Nagyon köszönöm a rengeteg munkát, a szeretetet, és azt, hogy hétről hétre átvarázsoltatok. Minden egyes percét imádtam.” Bár búcsúznia kellett, nem tűnt csalódottnak, inkább hálásnak – az őszintesége és szerénysége pedig még inkább megfogta a nézőket.

Mészáros Árpád Zsolt örülhetett a továbbjutásnak, de az este igazi hőse mégis Vastag Csaba maradt. A rajongók máris elárasztották a közösségi oldalakat üzeneteikkel: „Számunkra te vagy az igazi sztár!” – írta egyikük, míg mások szerint a műsor most „egy kicsit elveszítette a lelkét”.

Egy biztos: Csaba távozása után a Sztárban Sztár All Stars színpadán már semmi sem lesz ugyanolyan.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
