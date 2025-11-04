„Féltem, hogy kivezettetnek” - Lékai-Kiss Ramóna „meztelenruhája” sokkolta a stúdiót

A Sztárban Sztár All Stars után nemcsak a nézők, de a fél ország is erről beszél: Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája, amelyet Demeter Richárd tervezett, egyszerre aratott elismerést és váltott ki felháborodást. A merész, testhez simuló darab tökéletesen kiemelte Ramóna alakját, és igazi sztárpillanatot teremtett a színpadon. Aki követi őt, tudja, hogy nem először választ feltűnő, extrémebb darabokat. Ramóna imád játszani a divattal, és mindig bátran vállalja önmagát. Nem is csoda, hogy Kiss Ramóna férje, Lékai Máté, - aki 2022-ben távozott a veszprémi kézilabda csapatától - büszke feleségére: kevesen mondhatják el, hogy egy ilyen gyönyörű és magabiztos nő áll mellettük.

Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája a Sztárban Sztár színpadán

Forrás: TV2 Sajtószoba

Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája megdöbbentette a nézőket a Sztárban Sztárban

A vasárnap esti show után az internet szó szerint felrobbant. A Barátok közt egykori sztárja testhez simuló, áttetsző ruhája a Sztárban Sztár történetének egyik legmegosztóbb pillanata lett, amit a kommentek is tisztán tükröznek:

„Bárki bármit mond, ez a nő egy bomba. Lehet utána csinálni!” – írta egy rajongó, míg más inkább a felháborodását fejezte ki: „Mi ez a sok beszólás… családanyát így felöltöztetni? Családanyának nem illik!”

Sokan viszont kiálltak mellette:

„Attól, hogy valaki anya és negyvenéves, nem azt jelenti, hogy nyakig fel kell öltözni! Sok nő megirigyelheti, s irigyli is, hogy anyukaként ilyen formában van!” – fogalmazta meg egy hozzászóló.

Más viszont élesen fogalmazott: „Rettenetesen közönséges… Nem illik sem a műsorhoz, sem egy édesanyához.”

Akadt, aki bátorította is:

„Senkire ne hallgass! Ha neked is tetszik a gyönyörű tested, és ez egy show, mutasd meg magad! Semmi szégyellnivaló nincs benne! Ez a sok álszent meg csak savanyodjon otthon!”

Nem ez az első alkalom, hogy Ramóna extrém ruhát visel, a stílus a személyiségéhez tartozik. A Sztárban Sztár All Stars idei első adásának is megadta a módját a szettjével

Forrás: TV2 Sajtószoba

Voltak, akik igyekeztek középutat találni:

„Nagyon csinos vagy, Rami, de ez nem ide való most tényleg. Adhatnának rád méltóbb ruhát is, amiben ugyanúgy csinos vagy. Ez a félig ruha vagy inkább body + harisnya nem méltó ehhez a műsorhoz.”

Bár a szintén veszprémi származású Vastag Csaba már kiesett a versenyből, a nézők közül sokan most is emlegették a korábbi közös pillanatokat. Ramóna és Csaba régóta ismerik egymást, a Sztárban Sztár korábbi évadai során több alkalommal is dolgoztak együtt, így nem csoda, hogy a rajongók ezúttal is hiányolták a képernyőről a jó hangulatú párost.