A Sztárban Sztár forró pillanata

1 órája

„Féltem, hogy kivezettetnek” - Lékai-Kiss Ramóna „meztelenruhája” sokkolta a stúdiót

Amikor a zsűri belépett a stúdióba, megállt a levegő. Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája pillanatok alatt a vasárnap esti műsor legforróbb témájává vált, és azóta is mindenki erről beszél. Volt, aki elismerte a bátorságát és stílusát, mások szerint viszont ez a szett már túl merészre sikerült.

Sabjanics-Somlai Petra

A Sztárban Sztár All Stars után nemcsak a nézők, de a fél ország is erről beszél: Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája, amelyet Demeter Richárd tervezett, egyszerre aratott elismerést és váltott ki felháborodást. A merész, testhez simuló darab tökéletesen kiemelte Ramóna alakját, és igazi sztárpillanatot teremtett a színpadon. Aki követi őt, tudja, hogy nem először választ feltűnő, extrémebb darabokat. Ramóna imád játszani a divattal, és mindig bátran vállalja önmagát. Nem is csoda, hogy Kiss Ramóna férje, Lékai Máté, - aki 2022-ben távozott a veszprémi kézilabda csapatától - büszke feleségére: kevesen mondhatják el, hogy egy ilyen gyönyörű és magabiztos nő áll mellettük.

Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája a Sztárban Sztár színpadán
Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája a Sztárban Sztár színpadán
Forrás: TV2 Sajtószoba

Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája megdöbbentette a nézőket a Sztárban Sztárban

A vasárnap esti show után az internet szó szerint felrobbant. A Barátok közt egykori sztárja testhez simuló, áttetsző ruhája a Sztárban Sztár történetének egyik legmegosztóbb pillanata lett, amit a kommentek is tisztán tükröznek:
„Bárki bármit mond, ez a nő egy bomba. Lehet utána csinálni!” – írta egy rajongó, míg más inkább a felháborodását fejezte ki: „Mi ez a sok beszólás… családanyát így felöltöztetni? Családanyának nem illik!”

Sokan viszont kiálltak mellette:
„Attól, hogy valaki anya és negyvenéves, nem azt jelenti, hogy nyakig fel kell öltözni! Sok nő megirigyelheti, s irigyli is, hogy anyukaként ilyen formában van!” – fogalmazta meg egy hozzászóló.
Más viszont élesen fogalmazott: „Rettenetesen közönséges… Nem illik sem a műsorhoz, sem egy édesanyához.”

Akadt, aki bátorította is:
„Senkire ne hallgass! Ha neked is tetszik a gyönyörű tested, és ez egy show, mutasd meg magad! Semmi szégyellnivaló nincs benne! Ez a sok álszent meg csak savanyodjon otthon!”

Lékai-Kiss Ramóna meztelenruhája a Sztárban Sztár színpadán
Nem ez az első alkalom, hogy Ramóna extrém ruhát visel, a stílus a személyiségéhez tartozik. A Sztárban Sztár All Stars idei első adásának is megadta a módját a szettjével
Forrás: TV2 Sajtószoba

Voltak, akik igyekeztek középutat találni:
Nagyon csinos vagy, Rami, de ez nem ide való most tényleg. Adhatnának rád méltóbb ruhát is, amiben ugyanúgy csinos vagy. Ez a félig ruha vagy inkább body + harisnya nem méltó ehhez a műsorhoz.”

Bár a szintén veszprémi származású Vastag Csaba már kiesett a versenyből, a nézők közül sokan most is emlegették a korábbi közös pillanatokat. Ramóna és Csaba régóta ismerik egymást, a Sztárban Sztár korábbi évadai során több alkalommal is dolgoztak együtt, így nem csoda, hogy a rajongók ezúttal is hiányolták a képernyőről a jó hangulatú párost.

Kiss Ramóna ruhája stílus, önbizalom és egy kis önirónia egyben

A veszprémi születési sztár stílusa a színpadon mindig is merész és egyedi volt. Imádja az extrém, figyelemfelkeltő ruhákat, és láthatóan jól érzi magát bennük. A vasárnapi adásban azonban még ő is bevallotta, hogy ezúttal kissé zavarban volt. A műsor elején, amikor Till Attila a zsűrivel beszélgetett, szóba is került a merész szett. Ramóna nevetve mesélte, hogy a nézők soraiban ott ült az édesapja és a keresztapja, de inkább elkerülte őket.

Apukám már múlt héten is megjegyezte, hogy nagyon rövid a szoknyám. Hiába vagyok 40 éves, mindig az ő pici lánya maradok. Most is eljött, ráadásul a keresztapukám is vele van… Nem mertem odamenni, mert féltem, hogy kivezettetnek a stúdióból 

 

 

