Gyász

59 perce

Megható üzenettel emlékezett édesanyjára Liptai Claudia

#Liptai Claudia#Balatonszepezden#édesanya#temető

Balatonszepezden nyugszik Liptai Claudia édesanyja, akit 16 évvel ezelőtt veszített el a műsorvezető. A színésznő közösségi oldalán megható sorokkal emlékezett meg nemcsak édesanyjáról, hanem nagyszüleiről is, akiket szintén a Balaton-parti községben helyeztek örök nyugalomra.

Veol.hu

Liptai Claudia édesanyja 16 esztendővel ezelőtt 66 évesen hunyt el. A műsorvezető korábban is többször beszélt arról, mennyire szoros, különleges kapcsolat volt köztük.

Liptai Claudia édesanyja és nagyszülei Balatonszepezden nyugszanak
Liptai Claudia édesanyja 16 évvel ezelőtt hunyt el
Forrás: blikk.hu

Liptai Claudia édesanyja volt a műsorvezető legnagyobb támasza és inspirációja

Mostani posztja ismét arra emlékeztet, mennyire fontos kimondani, amit érzünk – amíg még lehet.

„Bevallom, nem járok temetőbe. Pedig édesanyám rengetegszer elvitt Balatonszepezden a nagymamához, nagypapához. Talán pont ezért képtelen is vagyok, hiszen most már 16 éve ő is ott pihent meg. Sokszor gondolkodtam rajta, vajon miért van ez így? Minden bizonnyal van benne valamilyen fajta tagadás. Az én halottaim a lelkemben mind annyira élők. És talán ha ott állnék, túlságosan arcul csapna a valóság. Én így dolgozom fel. Mindenki máshogy teszi. Úgyhogy csak azt tudom mondani: ezen a napon és minden napon szeressünk, öleljünk, és mondjuk el, mit érzünk.”

Liptai Claudia ezzel a képpel illusztrálta bejegyzését
Forrás: Facebook / Liptai Claudia

A bejegyzés végén Liptai Claudia egy idézetet is megosztott, amely sokakat megérintett:

„Sem a szív, sem az elme nem fogja elfogadni soha, hogy van örök elmúlás és halál. Tudod, miért? Azért, mert nem igaz! A szeretet nem múlik el soha, és az élet, bár átváltozik, de örök! És akit igazán önmagunknak érzünk, halhatatlan.”

 

