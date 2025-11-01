Megható üzenettel emlékezett édesanyjára Liptai Claudia

Liptai Claudia édesanyja 16 esztendővel ezelőtt 66 évesen hunyt el. A műsorvezető korábban is többször beszélt arról, mennyire szoros, különleges kapcsolat volt köztük.

Liptai Claudia édesanyja 16 évvel ezelőtt hunyt el

Forrás: blikk.hu

Liptai Claudia édesanyja volt a műsorvezető legnagyobb támasza és inspirációja

Mostani posztja ismét arra emlékeztet, mennyire fontos kimondani, amit érzünk – amíg még lehet.

„Bevallom, nem járok temetőbe. Pedig édesanyám rengetegszer elvitt Balatonszepezden a nagymamához, nagypapához. Talán pont ezért képtelen is vagyok, hiszen most már 16 éve ő is ott pihent meg. Sokszor gondolkodtam rajta, vajon miért van ez így? Minden bizonnyal van benne valamilyen fajta tagadás. Az én halottaim a lelkemben mind annyira élők. És talán ha ott állnék, túlságosan arcul csapna a valóság. Én így dolgozom fel. Mindenki máshogy teszi. Úgyhogy csak azt tudom mondani: ezen a napon és minden napon szeressünk, öleljünk, és mondjuk el, mit érzünk.”

Liptai Claudia ezzel a képpel illusztrálta bejegyzését

Forrás: Facebook / Liptai Claudia

A bejegyzés végén Liptai Claudia egy idézetet is megosztott, amely sokakat megérintett:

„Sem a szív, sem az elme nem fogja elfogadni soha, hogy van örök elmúlás és halál. Tudod, miért? Azért, mert nem igaz! A szeretet nem múlik el soha, és az élet, bár átváltozik, de örök! És akit igazán önmagunknak érzünk, halhatatlan.”