Megható pillanatok

1 órája

Nótár Mary bevállalta, amit eddig soha senki – A Sztárban Sztár nézői teljesen ledöbbentek!

Címkék#Nótár Mary#Sztárban Sztár All Stars#produkció

A Sztárban Sztár All Stars kilencedik élő show-ja minden eddiginél feszültebb hangulatban zajlott a TV2 stúdiójában.

Titzl Vivien

A Sztárban Sztár All Stars kilencedik adásában már csak nyolc versenyző maradt talpon: Freddie, Nótár Mary, Dér Heni, Horváth Tamás, Mázs (Mészáros Árpád Zsolt), Vavra Bence, Szandi és Veréb Tomi. A sztárok ezúttal is világhírű előadók bőrébe bújtak – köztük Elvis Presley, Ed Sheeran, Oroszlán Szonja és Gloria Estefan is megidézésre került a színpadon.

Nótár Mary Toni Braxton képében állt a Sztárban Sztár All Stars színpadára
Nótár Mary Toni Braxton képében állt a Sztárban Sztár All Stars színpadára
Forrás: tv2play.hu

Sztárban Sztár All Stars: szigorítottak a szabályokon

Till Attila már az elején jelezte: mostantól a zsűri sem lesz elnéző. Új szabály lépett életbe, mely szerint minden zsűritag csupán három alkalommal adhat tíz pontot az évad hátralévő részében. Ez azt jelenti, hogy a maximális 40 pont megszerzése mostantól igazi bravúrnak számít. A stúdióban emiatt is hatalmas volt a feszültség, a versenyzők pedig láthatóan mindent beleadtak, hogy elnyerjék a zsűri kegyeit.

Az élő show egyik legemlékezetesebb pillanatát kétségtelenül Nótár Mary produkciója hozta. Az énekesnő Toni Braxton legendás dalát, az Un-Break My Heart című számot énekelte el, és nemcsak az előadásával, hanem a megjelenésével is meglepte a közönséget: életében először lépett színpadra mezítláb.

– „Most debütáltam, mert életemben nem álltam színpadon mezítláb” – vallotta be a produkció után Mary, aki láthatóan a komfortzónáján is túllépett ezzel a döntéssel. A lépés bejött: a közönség és a zsűri is tátott szájjal figyelte, ahogy teljes természetességgel, cipő nélkül adta elő a híres dalt.

Nótár Mary számára mindig is nehézséget jelentett érzelmes oldalának kibontakoztatása – ezt pedig Claudia szerint most is érezni lehetett az előadásban. A zsűritag szerint az énekesnő hangja csodálatos, de a valódi sebezhetőséget még mindig visszafogja.

A zsűri reakciója vegyes volt: egyesek szerint Mary még mindig kicsit zárkózott, mások viszont éppen az őszinteséget és a bátorságot dicsérték benne. Kiss Ramóna és Stohl András annyira elismerte a produkciót, hogy itt használták el első 10 pontos értékelésüket. A végeredmény: 37 pont, ami az est egyik legmagasabb pontszáma lett.

A show egyre közelebb kerül a döntőhöz, a hangulat pedig forr a stúdióban. Hétről hétre nő a tét, a nézők pedig már most találgatják, ki lesz 2025 legnagyobb átváltozóművésze. Egy biztos: Nótár Mary mezítlábas, érzelmes pillanata még sokáig emlékezetes marad a Sztárban Sztár történetében!

Ez az adás sem múlhatott el kieső nélkül. A 9. adás végén MÁZS távozott a műsorból.
 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
