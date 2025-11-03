Nótár Mary bevállalta, amit eddig soha senki – A Sztárban Sztár nézői teljesen ledöbbentek!

A Sztárban Sztár All Stars kilencedik adásában már csak nyolc versenyző maradt talpon: Freddie, Nótár Mary, Dér Heni, Horváth Tamás, Mázs (Mészáros Árpád Zsolt), Vavra Bence, Szandi és Veréb Tomi. A sztárok ezúttal is világhírű előadók bőrébe bújtak – köztük Elvis Presley, Ed Sheeran, Oroszlán Szonja és Gloria Estefan is megidézésre került a színpadon.

Nótár Mary Toni Braxton képében állt a Sztárban Sztár All Stars színpadára

Forrás: tv2play.hu

Sztárban Sztár All Stars: szigorítottak a szabályokon

Till Attila már az elején jelezte: mostantól a zsűri sem lesz elnéző. Új szabály lépett életbe, mely szerint minden zsűritag csupán három alkalommal adhat tíz pontot az évad hátralévő részében. Ez azt jelenti, hogy a maximális 40 pont megszerzése mostantól igazi bravúrnak számít. A stúdióban emiatt is hatalmas volt a feszültség, a versenyzők pedig láthatóan mindent beleadtak, hogy elnyerjék a zsűri kegyeit.

Az élő show egyik legemlékezetesebb pillanatát kétségtelenül Nótár Mary produkciója hozta. Az énekesnő Toni Braxton legendás dalát, az Un-Break My Heart című számot énekelte el, és nemcsak az előadásával, hanem a megjelenésével is meglepte a közönséget: életében először lépett színpadra mezítláb.

– „Most debütáltam, mert életemben nem álltam színpadon mezítláb” – vallotta be a produkció után Mary, aki láthatóan a komfortzónáján is túllépett ezzel a döntéssel. A lépés bejött: a közönség és a zsűri is tátott szájjal figyelte, ahogy teljes természetességgel, cipő nélkül adta elő a híres dalt.

Nótár Mary számára mindig is nehézséget jelentett érzelmes oldalának kibontakoztatása – ezt pedig Claudia szerint most is érezni lehetett az előadásban. A zsűritag szerint az énekesnő hangja csodálatos, de a valódi sebezhetőséget még mindig visszafogja.

A zsűri reakciója vegyes volt: egyesek szerint Mary még mindig kicsit zárkózott, mások viszont éppen az őszinteséget és a bátorságot dicsérték benne. Kiss Ramóna és Stohl András annyira elismerte a produkciót, hogy itt használták el első 10 pontos értékelésüket. A végeredmény: 37 pont, ami az est egyik legmagasabb pontszáma lett.