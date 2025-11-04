Lékai-Kiss Ramóna élő adásban mondott pikáns dolgot Szabó Zsófinak +videó!

Forró pillanatokról gondoskodott Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása után, a TV2 Play kísérőműsorában. A műsorvezető ezúttal egy fekete, áttetsző overallban jelent meg, amiben bombaformát villantott – ezt Szabó Zsófi azonnal szóvá is tette.

Szabó Zsófi egy szál bőrkabátban jelent meg a Sztárban Sztár All Stars színpadán

Forrás: Borsonline.hu

„Bombanő vagy!” – dicsérte Zsófi kolléganőjét, mire Ramóna sem maradt adós: „Te is nagyon csinos vagy ebben a kis bőrkabátban!” – mondta, majd huncut mosollyal hozzátette: „De mi lapul a kabát alatt?”

Forró pillanatok a Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött

Zsófi frappánsan vágott vissza: „Az, amit a fantáziádban látsz!” – mire Ramóna nevetve reagált: „A fantáziámban nincs rajtad bugyi!”

A két sztár jókedvűen viccelődött tovább, a beszélgetés pedig pillanatok alatt az este legemlékezetesebb pillanata lett. Ramóna később Zsófi új frufruját is megdicsérte, szerinte „istenien áll neki”, mire Zsófi visszavágott: „Te pedig igazi bombanő vagy!”

Egy biztos: Lékai-Kiss Ramóna nem fél kimondani, amit gondol – és ezért minden adásban ő van a figyelem középpontjában!

