Ünnepi köszöntőt Ovádi Péter országgyűlési képviselő mondott, aki azzal kezdte, hogy büszkeség számára, hogy a megyeszékhelyen milyen sok tevékeny és erős közösség működik, amiben élen jár a Cholnoky-lakótelep. Talán azért is, mert a városrész bölcsődével, óvodával, iskolával, vagy éppen nyugdíjasklubbal és könyvtárral is büszkélkedhet. De most már adventi ünnepsége is van a Cholnokynak, ami nagyon fontos a közösség életében.

Az ünnepségen Tímár Veronika, a Cholnoky tagóvodások, a Cholnoky iskolások, a Cholnoky Nyugdíjas Klub, Vastag Richárd és a Gerence Néptáncegyüttes tagjai, valamint a Veszprémi Petőfi Színház művészei léptek fel.