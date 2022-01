Ennek érdekében idén is különleges programmal készültek a díszkivilágítás mellett, mely sokakat vonz az ország más részéből is, így zenés fényjátékkal, ünnepi muzsikával is megajándékozzák az embereket. A falukarácsonyt is az említett toronynál, szabadtéren rendezik meg december 17-én 17 órától. A rendezvényeket a helyi televízió is közvetíti, hogy azok is láthassák az ünnepi programokat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni az eseményeken. Csopak honlapján külön felhívják a figyelmet az egészségügyi biztonságra.

A Csonktoronynál a betlehem, a fény kompozíció, a megvilágított növények páratlanul szépek, a különleges látvány nem véletlenül számít a település egyik idegenforgalmi látványosságának. Lenyűgöző a torony körüli fényzuhatag is, amit már távolról is jól lehet látni.