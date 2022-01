Magyar Lászlóné területi vezető, megyei koordinátor örömmel újságolta, hogy idén is számíthattak a „zirci jó tündér” segítségére: egy anonim adományozónak köszönhetően több mint nyolcvan csomagot sikerült összeállítaniuk az önkénteseik közreműködésével.

A megyei szervezettől is kaptak támogatást, illetve egy magyar vállalkozónak a Vöröskereszt részére felajánlott központi adományából is részesültek, aminek köszönhetően még több élelmiszerrel láthatták el a rászoruló zirci családokat, nagycsaládosokat, egyedülállókat.

Hozzáteszi, a város többi szociális intézményével, szervezetével összehangolva történt az adományban részesülők körének kiválasztása, és az idei csomagok csak élelmiszert tartalmaztak, tekintettel arra, hogy a közelmúltban egy nagy mennyiségű tisztítószer- adomány érkezett Zircre.

Azoknak a rászorulóknak, akik nem tudnak eljutni a jótékonysági akció helyszínére, a Vöröskereszt önkéntesei házhoz szállítják a csomagokat.