Az első vámosi adventi vásárban összesen harminc termelő és kézműves kínálta a termékeit, ajándéktárgyait. A gyerekeket a sportcsarnok három sarkában is várták izgalmas programokkal. Volt arcfestés és készíthettek látványos karácsonyfadíszeket is. Emellett mézeskaláccsal és mandarinnal is kedveskedtek a legkisebbeknek.

Kiderült az is, hogy a lencse- és hurkafesztivál mellett az adventi vásár megrendezéséből is szeretnének hagyományt teremteni Nemesvámoson.