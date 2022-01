- Nagyon sok szalagavatón voltam már, de ilyen stresszben még sosem voltam... - vallotta meg Kobán László. - Rengeteg munkát tettek bele a gyerekek és az iskola is, ám még csütörtökön sem mertem azt mondani, hogy szalagavató lesz. Nem tudom, hogy szerencse-e, vagy más, de sikerült a szervezés. Amikor azt mondták, hogy fontos bejelentések lesznek csütörtökön, az ütő megállt bennem. A gyerekek szeptembertől próbáltak, mi béreltük a helyet, kimentek a meghívók, egyszóval nagyon fájó lett volna, ha nem jön össze. Nem így lett, még egyszer mondom, nagyszerű rendezvényen vagyunk túl. Talán emlékeznek: tavaly a könyvtárban egyesével mentek be az osztályok, és minden ünnepség nélkül az osztályfőnök tűzte rájuk a szalagokat. Ez most igazi ünnep volt.