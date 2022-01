Garabics Richárd, a cukrászda vezetője elmondta, a múlt héttől már érkeznek a megrendelések, melyek feldolgozása folyamatos. Annak függvényében sütnek, díszítenek és csomagolnak, hogy miből mennyit rendelnek a vevők.

Megjegyezte, már megszokott, hogy a rendelések többsége az utolsó pillanatban érkezik be, és mindig készítenek pluszban is bejglit, főleg diósat és mákosat, mert ezek a legkeresettebbek. Így aki szeretne, még a karácsony előtti napokban is vásárolhat. Mint mondta, a két klasszikus íz mellett készül mákos-szilvás, mákos-meggyes és zserbós változat is.

A cukrász rámutatott, aki rendszeresen jár vásárolni, láthatja, hogy az alapanyagárak most az egekben vannak. Főleg a dió drágult, az elmúlt időszakhoz képest 40-50 százalékkal, de ugyanez elmondható a mákról is. - Emiatt nálunk is emelkedtek az árak, de igyekeztünk az szintet tartani, hogy mindenkinek elérhető legyen a bejgli karácsonyra – hangsúlyozta.

Megtudtuk tőle, egy szezonban nagyjából 4-500 bejglit készít a pápai cukrászda. A vevők leginkább december 23-ra vagy 24-ra kérik a bejgliket, és nemcsak személyes átvétel, hanem házhozszállítás is működik. De emellett sokan már az első sütést követően is vittek bejglit kóstolónak.

Garabics Richárd kifejtette, tavaly erőteljesen éreztette hatását a járvány, mintegy 30 százalékkal visszaesett a forgalom. - Abban bízunk, hogy idén már nem kell nagymértékű visszaeséssel számolni, még annak ellenére sem, hogy az árak is emelkedtek, mivel mindenki a megbízható minőséget keresi – tette hozzá.

Garabics Richárd, a cukrászda vezetője

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A cukrászda vezetője az otthoni bejglikészítés kapcsán elmondta, üzemi körülmények között teljesen más hőmérséklettel és technológiával dolgoznak, azonban ha valaki saját maga szeretné elkészíteni az édességet, ügyelni kell többek között a töltelék és tészta 50-50 százalékos arányára. Gyakran előfordul az otthoni sütésnél, hogy kireped a bejgli. Ennek több oka is lehet: a nem megfelelő hőmérséklet vagy a töltelék nem jól megválasztott súlya.

- Az egyéb édességek is népszerűek ilyenkor, például az egyedi kézműves csokoládék. Tavaly kezdtünk el hagyományos mézes puszedlit készíteni, ami nagyon kelendő volt, így idén is szerepel a kínálatban. Mellette készül még diós kifli, bonbon és az elhagyhatatlan retró habkarika – zárta Garabics Richárd.