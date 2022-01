Azt mondta, ismét kinyitották a világító adventi kalendáriumot, melyhez nagy örömükre családok, intézmények és a vállalkozók is kapcsolódtak, egy kis szeretetünnepség kíséretével. Így december elsejétől Zánka ablakai ismét kinyíltak, és fényt árasztanak az adventi időszakban.



A kalendárium első fénye Kók Tamás és családja gyönyörűen feldíszített házán nyílt ki, ahol felesége, Kók-Zatkalik Szilvia és a három kisgyermek is nagy izgalommal várta a különleges ünnepi eseményt. Advent négy vasárnapján a helybeli klubok képviselői meggyújtják a gyertyát az adventi koszorún. Az első és a negyedik gyertyagyújtást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Veszprém megyei önkormányzat is támogatja. Mindkét alkalommal karácsonyi dallamok is felcsendülnek a faluház udvarán, Erdélyi Csilla előadóművész, valamint a Csillag Musical Társulat és az Operett-Musical Voices Társulat közreműködésével.



A koronavírus-járvány miatt az adventi műsorokat élő adásban közvetítik a faluház közösségi oldalán.