- A közösség szempontjából is nagyon fontos, hogy legyen olyan élő hagyomány, amit megteremtünk, átélünk és gyakorlunk. Ha már a házról házra járó betlehemesek eltűntek, szeretnénk itt Paloznakon ebben a formában megőrizni ezt a szokást oly módon, hogy mindenki részese lehessen, egy kicsit a közönséget is bevonva a játékba, így elevenítve fel mindenki számára a betlehemi történetet - érvelt Czeglédy Ákos az előadás mellett.

Paloznakon az is szokás, hogy karácsony napján a hittanos gyerekek is előadnak betlehemest a szabadtéri betlehemnél délután, ahol minden évben más és más megközelítésből mutatják be a Szent Család történetét, Jézus megszületését. Sajnos ez idén szintén elmarad a járvány és a betegségek miatt. A két betlehemes, a felnőttek élcelődő pásztorjátéka és a hittanos gyerekek vallásos megközelítése jól kiegészíti egymást, mindkettő a közösséget erősíti.

- Nagyon fontosnak tartom, hogy a helyi ünnepeken, rendezvényeken a felnőttek is szerepeljenek. Példaként szolgáljanak, és résztvevők, ne csak nézők legyenek, ezzel súlyt és értéket is adnak ezeknek az alkalmaknak, szerepeknek - vélekedett Paloznak polgármestere.