A Veszprém Az Élhető Város programsorozat újabb támogatott projektje ez, melynek a célja nem más, mint hogy a gyerekeknek tartalmas szórakozási és tanulási lehetőséget biztosítson.

- Eddig négyféle foglalkozást valósítottunk meg, hiszen túl vagyunk a süti- és a nyalókagyáron és a mézeskalácsműhelyen, mind-mind nyolc alkalommal. Most pedig a csokigyár harmadik foglalkozásán vagyunk - avatott be a kulisszatitkokba Fazekas Orsolya művelődésszervező. - A gyerekek nagyon élvezik a foglalkozást - mondta az összesen 32 alkalmas kurzusról, miközben a fiatalok éppen a bonbon elkészítésének folyamatait tanulgatták, és készítették a csokikat. Sőt, amíg hűlt a csoki, kitalálós játékon is megmérhették magukat a diákok. Az Agóra munkatársa szerint ez a program mindenkit, a tanulót, a tanítót és a kurzus vezetőit egyaránt érdekli, a gyerekek alig várják a következő foglalkozást.

Brányi Mária alpolgármester, a Veszprém Az Élhető Város akciócsoport elnöke nem csak eljött megnézni a foglalkozást, hanem ő maga is bekapcsolódott a történésekbe. Elmondta: ez az első alkalom, amikor bonbont készít. Ez arra is jó lehetőség, hogy az otthoni maradék csokoládét újrahasznosítsuk, de legalábbis gondoljuk át az ünnepek előtt azt, hogy mit is lehetne kezdeni velük. Olvasztott csokival nagyon finom, jegyezte meg.