Tonus peregrinus a központból a perifériára címmel különleges ismeretterjesztő komolyzenei sorozatnak ad otthont a Szent Mauríciusz-monostor advent négy hétvégéjén. A zeneelmélet szerint ez is sima, egyenletes dallam, ugyanakkor sokféleségre utal. Vajon van emellett mögöttes jelentése? Hiszen manapság sokaknak olyan nehéz még ebben az időszakban is, az eljövetel megünneplésekor az áldásos lecsillapodás.

– A tonus peregrinus szó szerint zarándok tónust jelent. Kilóg a gregorián zsoltárok zenei típusai közül: a nyolc alaptípus mellett ez a kilencedik, jellegzetessége, hogy felfelé ívelés után a dallam lefelé vezet. Illik Bakonybél hangulatiságához – mondta Baán Izsák atya, a bencés monostor perjele. – Bakonybél a középkor óta zarándokhely, az első szerzetesek is így érkeztek ide annak idején a Bakony völgyébe, ahol a dallam mintha a természeti formát követné. Különös hely. A lakott terület vérkeringésétől kissé távolabb található, mégis a kulturális miliőbe tartozik. Az a folyamatos hatás alakítja, ami létrejön az itteniek és az ideérkezők között, akiket megragad a hely szellemisége. A monostor ezeréves, és az említett különös ötvöződés nyomán létrejövő párbeszédhez az eltelt idő alatt sokan tudtak csatlakozni, így született meg a sajátos bakonybéli kultúra. Ezt a zene által igyekszünk ezúttal az adventi rendezvényeken megjeleníteni. A templomunkban több időt töltők segítséget kaphatnak ahhoz, hogy a zenével készüljenek az eljövetel megünneplésére.

– Szelíden jön volt a címe a második hétvége koncertjének. Az ajánló szerint: adventi gyertyagyújtás rögzített és rögtönzött hangokon. Ez is a párbeszéd egyik formájának megjelenítése, élővé tétele?

A szépen felújított bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor

Forrás: Penovác Károly/Napló

– December 4-én az adventi gyertyagyújtás hagyományos bencés gregorián énekrendjét alapul véve közösségi improvizált zsoltáréneklés, a gregoriánhoz rögtönzött énekkíséret és reneszánsz kórusének hangzott fel a liturgia keretében. Mizsei Zoltán énekműhelyének énekes imádsága. Mizsei Zoltán a Liszt Ferenc Zene­akadémia Egyházzenei Tanszékének docense, szakterülete a reneszánsz vokálpolifónia. A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének zenei kutatója, ahol a Hangzó város zenei programot fejlesztette ki, mely a városi zenei örökség felkutatása és újra bemutatása mellett a hangzó környezet felfedezését, a természeti és épített örökség zenei kapcsolatait vizsgálja. Az egyházi zenében újabban a liturgia legrégebbi zenei nyelvét, a szent szövegek fölötti rögtönzött éneklést kezdte el visszavezetni a gyakorlatba, mely egyszerre kötődik a gregoriánhoz és az egyéni, a közösségi kortárs énekimprovizációhoz. A rögtönzött és a rögzített együttes jelenléte azt is üzeni, hogy engedjük el a kereteket. Ezzel feladatot kapunk, feloldjuk a kötöttséget. A zsoltár során együtt tapasztaljuk meg a nem kánoni zenére elhangzó kánoni szöveget, azt, hogy hatása hogyan kapcsolódik egyfajta párbeszédbe. Ferenc pápának is ez az üzenete: „Oda menj, ahol a komfortzónád véget ér!” Ez rímel arra, amit a rendezvénysorozat címében úgy fogalmaztunk meg – Bakonybél elhelyezkedése kapcsán is –, hogy a központból a perifériára. Az emberi és a zenei spiritualitás arra hív, hogy a megszokottból kilépjünk, miközben a természetbe kapunk meghívást. Ez a szándéka a régi szerzetesi imádságnak gyertyagyújtáskor, efelé teszünk lépéseket. Nem hívőknek is segíthetünk benne az énekek révén, hiszen a zene mindenkié. Belső világunkat kereshetjük együtt.