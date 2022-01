Ozorai Sándor alkotásai és a Dorner Öntöde munkatársai által készített díszek kölcsönöznek ünnepi hangulatot az óváros főterének. A járványhelyzet miatt a sokak által várt karácsonyi rendezvényt idén sem lehetett megtartani, de a térre várják az ünnepek alatt a látogatókat, ahol idén is megújulnak a figurák. A gyerekeket Mikulás-szánkó várja rénszarvasokkal, a meseházat a manók őrzik. A kicsik modern és klasszikus mesefigurákkal – mint például Bogyó és Babóca, Shrek, Grincs, Micimackó, Piroska és a farkas, Vízipók-csodapók, Thomas gőzmozdony és Pepa malac – is találkozhatnak. A dekorációt december 21-én, kedden helyezik ki, aznap estétől már a fényeket is bekapcsolják. A hangszórókból az ünnepi hangulathoz illő zene szól. Az ünnepi díszbe öltözött Kossuth park január 6-ig látogatható.