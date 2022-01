Az első vékony, kétélű, cserélhető pengével rendelkező borotvát a 20. század elején dobták piacra, és igen rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert. Áttörő találmány volt ez a nők és a férfiak számára egyaránt. A mai napig nagy szerepet tölt be az igényes külső fenntartásában. A borotválkozás előnye, hogy gyorsan és könnyedén szabadít meg a nemkívánatos szőrszálaktól. Hátránya viszont az, hogy használata során feltétlenül szükséges a megfelelő kézügyesség és az odafigyelés, hiszen egy rossz, figyelmetlen mozdulat, és máris nagyon könnyen megvághatjuk magunkat vele. Az így szerzett sebek fájdalommal járnak, főleg akkor, ha érzékenyebb helyen történik a sérülés. A hagyományos pengés borotvák használata nem való mindenkinek, így akik kíméletesebb megoldást keresnek a nemkívánatos szőrzet eltávolítására, azoknak tökéletes megoldást nyújtanak az elektromos borotvák.

Milyen elektromos borotvák között válogathatok?

Az elektromos borotvák igen közkedveltek lettek az utóbbi időben, igen sok fürdőszobában megtalálhatók. Ez okkal van így, hiszen a vele való borotválkozás sokkal kellemesebb és egyszerűbb, és ami a legfontosabb, teljes mértékben biztonságos is.

A kereskedelmi kínálatban számos típusú elektromos borotvával találkozhatunk. Vásárlás során nagyon könnyen bele is zavarodhatunk ebbe a hatalmas kavalkádba, így érdemes áttekinteni, hogy milyen fajta készülékek léteznek, és hogy melyik típus milyen előnyökkel rendelkezik. Ha jobban szemügyre vesszük ezeket a készülékeket, láthatjuk, hogy két csoportra lehet osztani őket. Léteznek rezgőkéses és körkéses változatok. Mindegyik típus hordoz magában valamilyen előnyt, így mindenki saját maga döntheti el, hogy melyiket veszi le a polcról.

A rezgőkéses típusok inkább a rövidebb szőrzet rendben tartására szolgálnak. Működési elvük a következő: alapjukat a pengék képezik, amelyek a rezgőkés alatt vannak elhelyezve. Nyílásokkal rendelkeznek, amelyek által a szőrszálak eljutnak a pengéhez. A második típusú, a körkéses vagy másnéven forgófejes készülékek pedig a hosszabb szőrzet borotválására felelnek meg jobban. Ezek a borotva fején három forgó fejjel vannak ellátva, amelyek leginkább a hosszabb szakáll igazításában jelentenek nagy segítséget.

Az elektromos borotvák valóban kényelmes szőrtelenítést tesznek lehetővé, hiszen már válogathatunk a száraz és a nedves borotválkozás között is. Mindegyik típus rendelkezik előnyökkel. A száraz borotválkozás, mivel nincs szükség vízre és semmilyen más készítményre sem, így kényelmes és gyors borotválást tesz lehetővé. Az ilyen típusú szőrtelenítés bárhol és bármikor elvégezhető. Az egyetlen vele járó kellemetlenség az az, hogy kevésbé kíméletes a bőrhöz, irritációt válthat is. Az erős szőrszálakkal sem tud a legjobban megbirkózni.

Ha érzékeny bőrrel és erős szőrzettel áldott meg minket a sors, akkor a vizes borotva a jobb megoldás számunkra. Ez az eszköz vizet és gélt is igényel a precíz munkához. A fejlettebb típusok tartállyal is rendelkeznek, és borotválkozás közben folyamatosan engedik ki gélt a bőrre. Mindenki saját maga dönti el, hogy melyik típus a számára legmegfelelőbb.

A borotvákat a tápellátás szempontjából is típusokra lehet osztani. Találkozunk hálózati borotvákkal, amelyeket az elektromos aljzatba kell helyezni. Ezeknek is megvannak az maguk előnyös és hátrányos tulajdonságaik egyaránt. Az előnyük, hogy soha nem merülnek le, mint az elemes vagy akkumulátoros típusok, azonban alapvető feltétel, hogy legyen a közelben egy aljzat, ahova csatlakoztatni tudjuk. Léteznek még elemes fajták is, ezeket akkor a legköltséghatékonyabb használni, ha rendelkezünk újratölthető elemekkel. Az akkumulátoros elektromos borotváknak beépített akkumulátoruk van, amelyek az elektromos hálózathoz csatlakoztatva tölthetők fel. Ezeknek az az előnyük, hogy hosszú üzemidővel rendelkeznek, és szinte bárhol, a civilizáción túl is gond nélkül használhatók.

Ha hosszú ideig szeretnénk élvezni az elektromos borotvánk nyújtotta kényelmet, akkor a rendszeres tisztításukról sem szabad megfeledkeznünk. A felgyülemlett szőrszálak egy idő után problémát okozhatnak a működésben.