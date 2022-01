A népszerű író a tőle megszokott humorral fűszerezve beszélt az öltözködési szabályokról, a tegezés és magázás kérdésköre problematikájáról, a testbeszédről, az aktuális járványprotokollról.



A viselkedéskultúra terét érintve hangsúlyozta a pozitív arckifejezés jelentőségét, főként abban az esetben, ha szeretnénk valakit meggyőzni. – Az kell, hogy engem érzelmileg elfogadjon az illető. Például egy boltban a hentespult mögött áll egy jóképű, vékony hentes és egy pocakos. Ha megkérdezem, hogy friss-e a karaj, a jóképű morcosan válaszol, míg a pocakos azt mondja, hogy szépasszony, kezit csókolom, nézze csak ezt a karajt, reggel ez még röfögött. Na melyiktől vesszük meg? Az emberiség egyik fele nem azért van, hogy dajkálja a másikat, úgy nem lehet megnyerni az élet harcait. Éppen ezért, ha nem örülünk annak, hogy szerda van, akkor is úgy lesz.

Legyünk inkább vidámak. Ha reggel hatkor belenéznünk a tükörbe egy kihívás, akkor használjunk alapozót vékonyan. Simuljon ki az arc, látszódjon a homlok, mert az árulkodik arról, hogy valaki tudja, miről beszél. Láttassuk a homlokot, sőt emeljük ki. Ne lógjon az arcunkba a hajunk, azt sugallva, hogy hajam van, agyam nincs – tanácsolta ­Görög Ibolya.



Hozzátette, hogy tanult ember szerepben egy férfinek mindennap meg kell borotválkoznia. – A műborosta a latin szeretőknek való, szervesen összefügg a karlánccal. Ha ilyet látok, nem mondok neki hosszú szavakat. De fontos az egyenes derék és a megemelt áll is, ezek távol tartják az illetlenül közeledőket is. Találkozáskor tisztelnünk kell a félméteres intim zónát, ha közelebb áll valaki és én hátrálok, jön utánam. Ne hátráljunk, hanem tegyünk egy félfordulatot, vagy tartsunk magunk előtt egy A4-es mappát – mondta a protokollszakértő, nem kis derültséget keltve a közönség soraiban.



– Most, a pandémia alatt nincs kézfogás, de nem is bánom, mert nem ez a kapcsolatfelvétel része, hanem a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Köszönéskor rá kell nézni arra, akit üdvözlünk. Sajnos ma az embereket meg kell tanítani köszönni. A kezit csókolommal való köszönést a korunkra érthetjük, de el kell tudni fogadnunk. A helló pedig nem egy szó. Mondhatnám azt is helyette, hogy zerge, annak legalább értelme van. Ha valaki hellóval köszön, akkor annak azt válaszolom, hogy jó napot kívánok. Észre kell vennie, hogy nem tegezhet. Nincs csendőrpertu. Ha tegezek valakit, később sem magázom. A tegezést, ha csak férfiak, vagy csak nők között van, az idősebb kezdeményezi. Ha vegyesen vannak, akkor csakis a nő kezdheti a tegeződést, rangkülönbségtől függetlenül. Nagy bánatom, hogy egyre kevesebbet magázunk. Szerintem a nyelvünk ékessége, hogy van kétfajta igemódunk is. Az ön és a maga szót nem kell betennünk a mondatba, inkább szólítsuk meg az illetőt. Ha rangja van, annak megfelelően lehet úr vagy hölgy. Például: hadnagy úr. Ha nincs rangja, akkor mehet csak a név, különben az kevés. Ha miniszter az illető, akkor nem úrnak szólítjuk, hanem miniszter úrnak. Ha nincs rangja, akkor Kovács úr. De nem lehet például Ibolya asszony, csak akkor, ha ismerjük a férjét. Például a miniszterelnök felesége lehet Anikó asszony. A magam rangján keresztnév és magázás van, tehát Ibolya és magázás – szögezte le Görög Ibolya.



Beszélt még arról is, hogy bemutatkozásnál a férfi kezdeményez, és ügyeljünk rá, hogy ne hangozzon el egyszerre a két név. Ha valaki azt mondja, hogy Szabó Gáborné, akkor megkérdezzük, hogy miként szólíthatjuk. Ha azt feleli, hogy Erzsébet vagyok, akkor nem Erzsikézhetjük. Ha majd ő mondja, hogy szólítsuk Bözsikének, akkor rendben van. Ha valaki asszonynevén dolgozik, akkor bemutatkozáskor mondja ki egyben, hogy: Szabó Gáborné vagyok, Erzsébet, hogy meg lehessen őt szólítani.



Érdekes szituáció az ismerkedés. – Egy fogadáson, esküvőn hogy kell valakivel megismerkedni? A férfi odalép, hogy bemutatkozzon, az rendeben van. Mi, nők az ismerkedést nem kezdjük a nevünk elmondásával. Ha a nő lép a férfihez, mondja azt például, hogy milyen elegánsan berendezték ezt a termet. Erre a férfi azt mondja: igen, hölgyem, engedje meg, hogy bemutatkozzam, Szabó Gábor vagyok. Ha a férfi nem mutatkozik be, akkor menjünk arrébb, kár volt az egészért – mondta Görög Ibolya.



Kitért továbbá a kézfogásra, amely nem népszerű a járvány idején. Tanácsolta, hogy ne erőltessük, nézzünk rá arra, akivel ismerkedünk, legyünk kedvesek a szemünkkel, arcunkkal. Egy rossz kézfogás egy emberről mindent elmond. Rossz, ha hideg, nedves, erőtlen. Legyen határozott a kézfogás, de ne túl szoros.