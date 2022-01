Ilyen közösségi alkalmak az adventi gyertyagyújtás, a betlehemes játék, vagy a szüreti felvonulás, melyek az igazi összetartozás élményét nyújtják, hangsúlyozta Czeglédy Ákos polgármester a Paloznak értékei című kiadvány, illetve kiállítás apropóján.



Meghittség és nyugalom jellemzi, ugyanakkor egész évben pezseg az élet festői szépségű Paloznakon, és nem csak nyáron, a falu már régóta elmondhatja magáról, hogy négy évszakos. Aki ott él, nyaralótulajdonos, vagy alkalmanként látogat oda, azt is érzékelheti, hogy elődeiket és hagyományaikat tisztelő, rendkívül összetartó, egymást segítő közösség él a faluban. Az emberek igénylik a másik társaságát, a különféle programokat a hideg évszakokban is. Ezek után magától értetődő volt, hogy számba veszik, összegyűjtik értékeiket, melyek Paloznakot különlegessé tették, és amikre ország és világ előtt büszkén tekintenek. Mindezt kiadványban foglalták össze, és érdekes, rendkívül gazdag kiállítást is nyitottak büszkeségeikből.

-Sokáig nem gondoltuk, hogy érdemes egyáltalán számba venni a helyi értékeket, hiszen természetes volt számunkra, hogy van egy Árpád-kori templomunk, Tájházunk, Kálváriánk. Verrasztóné Losonczy Anna, aki sokáig az önkormányzat kulturális szervezője volt, hívta fel a figyelmet az értékek összegyűjtésére és felkutatására, kezdeményezésére alakította meg az önkormányzat a helyi értéktár bizottságot, melynek elnökévé választottuk, utal az előzményekre Czeglédy Ákos polgármester, akinek személye, higgadtsága, elköteleződése a falu és a Balaton iránt sok ember szerint nagyon sokat jelentett Paloznak mai arculatának kialakulásában. A különleges gyűjtőmunka közben kiderült, a faluban az emberek nem csak a szemmel látható dolgokat tartják nagyon lényegesnek.

Sorra érkeztek ugyanis a javaslatok a bizottsághoz, melynek tagjai is összeírták az általuk fontosnak tartott értékeket, így jelenleg 35 érték szerepel a Paloznaki Értéktárban. Nagyon sokrétű a paletta, hiszen az épített környezet, a műemlék házak, mint a Tájház, vagy a hegyoldalban lévő régi borospincék, a körülöttük lévő természeti környezet, a szőlő és bor, a Hampasz-kúti forrás, éppúgy része értékeiknek, mint a helyben termelt különleges ízű paradicsom, vagy az ott főzött halászlé. A paloznaki alkotó közösségek, mint a Hímzőkör, a Kórus, vagy az írásaikkal a falusi életet megörökítő Jutasi Sándor és felesége Irénke néni, Szendi György tanító, aki generációknak adta át tudását, mind részei a helyi emlékezetnek, a különleges értékeknek.

Meglepő, hogy egy ilyen kis községben, ahol alig többen, mint ötszázan laknak, ennyire sokrétű és színes az a paletta, amit a helybéliek fontosnak tartanak. -Ismerve a közösség összetartó erejét, értéket jelentenek azok az alkalmak is, amikor a helyiek összejönnek, és együtt élik át a „paloznakiságot”. Ilyen közösségi alkalmak az adventi gyertyagyújtás, a betlehemes játék, vagy a szüreti felvonulás az igazi összetartozás élményét nyújtják, mondta büszkén a polgármester. Czeglédy Ákos szerint értékeiket összegző kiadványuk néhány oldalát az említett okok miatt a helyi rendezvényekről készült képekkel töltötték meg, mert a falu igazi értékeinek, a programjaikon résztvevő emberek számítanak.

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készül Paloznak értékei című kiadványt, amit maga a polgármester és Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságának módszertani referense szerkesztett, Mihalcsik Márta és Englert Dezső, a Paloznaki Értéktár Bizottság tagja büszkén mutatta be, többnapos Értékünnep keretében. A rendezvényhez kapcsolódó kiállításon, fotókon, illetve eredeti tárgyakon, tartalmas leírásokon tették közszemlére a kiadványban összefoglalt hagyományaikat, páratlan szépségű értékeiket. Bele lehetett lapozni a Paloznak történetét, a helyi érdekességeket bemutató kiadványokba is.

Az ünnepségen Nagyné Bátonyi Alexandra, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke Veszprém megye értékeiről, Jantyik Zsolt a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság elnöke a Hungarikumokról és a magyar értékek megőrzéséről beszélt, Jásdi István borász pedig Érték az olaszrizling címmel tartott előadást. Az érdeklődők megtekinthették a Paloznakról készült filmet, melyben a helyiek mutatják be a falut és idézik fel kötődésüket Paloznakhoz. A Tájház udvarán kézműves foglalkozás, népi játszóház, tökfaragás várta a gyerekeket.