A tömeggyártásnak köszönhetően manapság számos műanyagdísz között válogathatunk, ha a karácsonyfa díszítésére készülünk. Sőt, már tájékoztatásokat kapunk a dizájnerektől az aktuális trendekről: egyik éven azt javasolják, hogy csak arany és piros, a másikon, hogy csak kék és ezüst apróságokat aggassunk a fenyőnkre. Divatosak lettek a zöld ágakon a rózsaszínű, a fehér műfákon a matt fekete, a feketéken a fehér csillámos figurák. Nem muszáj azonban mindig újakat venni, a többit meg kidobni. Előkereshetjük a nagyszülőktől örökölteket. Ezek manapság keresettek egyébként az antikárusoknál és az internetes eladási felületeken. Értékük megnőtt – tudtuk meg Némethné Kovács Elvira régiségkereskedőtől. Tapasztalatai szerint a fiatalok körében is népszerűek igényesebb kidolgozásuk, egyedi formáik, festésük okán. S persze emlékeket, családi történeteket idéznek fel.

Forrás: családi

Porcelánmadárkák újragondolva

Szakértőnk arról is beszélt, hogy néphagyományainkban az ehető és a házilag előállított díszek gyakoriak a karácsonyfákon. Például az alma és a dió. Előbbiből, aszalt változatából füzért is fűztek, utóbbit fényes fóliába is becsomagolták. A polgári otthonokban egykor viaszból, vattából és drótból formált függesztékeket őriztek. Kartonpapír szentképeket, képeslapokat ugyancsak a fákra raktak. Akárcsak porcelán angyalkákat, madarakat. Utóbbiak akasztós kivitelben készültek. Manapság inkább nippekként találhatóak meg otthonokban. Ám ezeket már kevesen sorokoztatják fel szívesen üvegvitrinekben. Viszont Elvira tanácsa alapján fenyőágakkal körberakva asztalközépbe, ablakdíszbe kerülhetnek egy mai lakásban ezek a kedves, bájos figurák. Előszeretettel dekorálnak vele többen komódot. Akárcsak örökölt réz vagy üveg gyertyatartókkal. Elmondta, hogy a rézmozsarat dédnagyanyáink olyan fényesre tisztították, polírozták, hogy szinte aranyszínben tündökölt. Így ugyancsak lehetnek asztaldíszek részei, például narancsot rakhatunk ezekbe.

Forrás: családi

Pozsonyi látogatásból

A korabeli kovácsoltvas, karácsonyfára való gyertyatartók különleges formájúak. Ezek számítottak elterjedtnek, amikor még nem a villannyal működő égősorok. Igaz, ha ilyet használunk, nagyon kell ügyelni a tűzvédelemre. Arra szintén többen emlékezhetnek, hogy a családok a pozsonyi kirándulásokról rendre nevesebb csehországi gyártó üveggömbjeivel tértek haza. Ezek belső bevonatuknak köszönhetően csillogó, tükrös felületűek. Akárcsak a fafigurákat, ezeket is kézzel festették, így nem voltak teljesen egyformák. S eleinte a gömböket szabadon fújták, aztán már formába is öntötték. Kinek-kinek megvolt a kedvence: a gomba, a toboz vagy a jégcsap alakú.

Forrás: családi

Egy gyűjtés kezdete

– Egy ismerősünk korábban nem sokkal szenteste előtt költözött új lakásba. Egyáltalán nem talált olyan díszeket holmijai közt, amiket a fenyőfájára szokott tenni. Rokonok keresgettek elő neki otthonaikban régieket. Annyira gyönyörködtetőre sikerült így a karácsonyfája, hogy gyűjteni kezdte a retró és antik figurákat. Már kétezer darabbal rendelkezik és kollekcióját kiegészítette eleinktől ránk maradt csomagolóanyagokkal, mindenféle olyasmivel, ami az évtizedekkel ezelőtti ünnepekhez kötődik – mondta el a régiségkereskedő.

Forrás: családi

Fotókat küldhetnek

