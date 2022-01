A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke, egy alsóörsi szálloda vezetője azt mondta, már javában készülődnek szilveszterre. A vendégek körében nagyon népszerű a sertés, a vad és a marhahús magyaros ízesítésben, melyben alapvető a fokhagyma, a vöröshagyma, a fűszerpaprika és a birsalma Ezeket az ételeket hagyományos technológiával készítik, kemencében sütik, ahogy a töltött káposztát, a marhahús- és vadragulevest is.

Forrás: Penovác Károly/Napló

Mindemellett a szilveszteri asztalokra kerülnek különféle sültek is, így malacsült, csülök pékné módra, borjúpaprikás galuskával, szűzszeletek darált hússal, sajttal, magokkal megtöltve, amit baconszalonnába göngyölve sütnek meg, és a vendég asztalánál szeletelik. Készítenek hideg falatkákat is, mint a füstölt marhanyelv, nagyon népszerű a kocsonya. A desszertek közül főleg a könnyedebbeket keresik a vendégek, illetve a különféle aprósütemények, édesek és sósak egyaránt a kedveltek. Utóbbiakat például túróval, sajttal, tepertővel töltik, népszerű a vagdalt húsos hasé, a vajastésztába tekert virsli megsütve.

Mayer Zsanett szállodaigazgató

Forrás: Penovác Károly/Napló

Az édességekhez sok olajos magvat használnak: diót, mogyorót, pisztáciát, fenyőmagot, és készülnek töltött, valamint töltetlen omlós tésztákkal is. Nem maradhat el a hagyományos töltelék sem, mint a dió, a mák, házi sárgabarack és szilvalekvár. Vaníliaöntetes mákos guba és mákkal töltött kelt tészta nélkül nem telhet el a szilveszter és nem indulhat az új év. A szállodában éjfélkor lencsegulyást, virslit, malacsültet, kocsonyát kínálnak. Az újévi reggelit későn fogyasztják el a vendégek, amikor kocsonya, virsli, különféle saláták, hidegsültek szintén kerülnek az asztalra.

Forrás: Penovác Károly/Napló

Mayer Gyula arról is beszélt, hogy a veszprémi étteremben szintén a hagyomány jegyében főzik meg az év végi ételt, így kocsonyát, malacsültet, csülköt. Népszerűek a hidegtálak is, a hagyományos töltött karajok vékonyra szeletelve, aszpikolva, illetve a vagdalt golyókban. Az év végi ünnepre hideg szendvicseket is készítenek, valamint túrókrémmel, sajtkrémmel töltött fánkot, hasét, valamint sültes tálakat bundázott húsokkal, roston sültekkel.