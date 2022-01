– Az idei szilvesztert a barátnőmmel töltöm – mondta a Napló érdeklődésére Farkas Olivér. – A hétvégi házunkhoz fogunk kimenni egy faluba, ahol egyaránt tudunk pihenni és szórakozni is. A tavalyi volt a legemlékezetesebb szilveszterem, mivel a szűk baráti körömmel tölthettem, és nagyon jól éreztük magunkat.

Ugyanakkor a Tótvázsonyban élő végzős gimis lány, Luca azt mesélte, hogy két barátnőjével Belgiumba utaztak a téli szünetben, ott is érte lapunk megkeresése. A szilvesztert is ott töltik. Arra gondoltak, hogy ha a pandémiás helyzet engedi, utaznak egyet az év végén, és erre a helyre esett a választásuk.

– Minden évben van egy hatalmas tűzijáték Brüsszel egyik legnépszerűbb látványosságánál, az Atomiumnál. Gyönyörű fényjáték, sok ember, jó hangulat. Ide tervezünk elmenni, megnézni a tűzijátékot – árulta el.

Vivien viszont a barátaival Veszprémben marad, mert szerinte a járványhelyzetben figyelni kell arra, hogy ne menjünk messzire, és vigyázzunk a családunkra is.

– Egy kisebb házibuliba megyünk, maximum tí­zen leszünk, nem is tervezzük, hogy valamilyen nyitva tartó szórakozóhelyre bemenjünk – mondta a 12. osztályos gimnazista lány. – Ilyenkor, mint más, beszélgetünk, mértékkel italozunk, táncolunk, de biztos előkerül majd valamilyen társasjáték is.

Gyerekként – mondta Vivien – a városba és a rokonokhoz ugrottak be az év utolsó napján, és amíg a pandémia engedte, egy-egy nagyobb buli is belefért az óévbúcsúztatón. Megtudtuk: a barátok és az osztálytársak java része is megy szórakozni, akár Budapestre is. Bízik benne, hogy mindenki nagy felelősséggel és odafigyelve teszi mindezt.

– Hogy hol szilvesztereznék, ha tehetném? – kérdezett vissza. – Akkor is csak egy szűk baráti körben lennék, bárhol.

Az egyik legemlékezetesebb szilvesztere – a tavalyin kívül – a 2019-es volt, mert az igazi házibuli volt, ahová elengedték a szülei. Mint mondta, a nemesvámosi partin sokan voltak, és nagyon jól érezte magát.

– Igen, oda kell figyelni a körülményekre, de szerintem már nemcsak a lányoknak, hanem a fiúknak is, mert vannak nagyon rámenős és kiszámíthatatlan lányok is – hívta fel a figyelmet Vivien.