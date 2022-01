– Sok embernek öröm, az állatoknak rémálom is lehet a szilveszteri tűzijáték. Csak tavaly szilveszter éjszaka 58 kutyát vittek be a töltőállomásokra, többségük gyorsan vissza is került gazdájához. A mikrochip-leolvasók egész évben nagy segítséget jelentettek, hiszen több mint ezer kutyát sikerült azonosítani a Mol töltőállomásain – fogalmaztak.



Azt mondták, a szilveszter a tűzijátékok miatt kedvenceink legnehezebb időszaka. Az erős fény- és hanghatás sokkolóan hat az állatokra, akik emiatt rémülten elmenekülnek, tízből nyolc kutya vidéken kóborol el. A benzinkutakhoz bevitt állatok zöme visszajutott a gazdájához, a mikrochippel nem rendelkező négylábúakat örökbe fogadták, illetve a helyi menhelyre kerültek. Két éve a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet az új év első két napján 578, egy hét alatt több mint ezer elkóborolt állatról kapott bejelentést. Az olajipari társaság 2018-ban kezdte meg együttműködését a Vigyél Haza Alapítvánnyal.



– A kezdeményezés indulása óta több ezer kutyát hoztak be azonosítani töltőállomásainkra, sőt idén elkóborolt macskát is találtak vásárlóink. Szilveszterkor visszatérő problémát jelentenek a megriadt, eltűnt állatok, ezért is döntöttünk úgy, hogy 150-re növeljük azon töltőállomásaink számát, ahol mikrochip-leolvasó található – mondta Orosz András, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője.

Bakos Piroska szóvivő hozzátette: nagy hangsúlyt helyeznek a felelős állattartásra, és a vállalat budapesti székházában, valamint a többi irodaépületében, így a Dunai Finomítónál dolgozók bevihetik a kutyájukat. Töltőállomásaikra a vásárlók négylábú családtagjaikkal együtt mehetnek be. A mikrochip-leolvasóval rendelkező benzinkutakról az interneten lehet tájékozódni. A napokon át tartó szilveszteri petárdázástól, tűzijátékoktól megriadt kutyák kóborlásáról és szerencsés hazatalálásukról kisfilmet is készítettek.