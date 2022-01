“[...] A Pápa körül fekvő síkság nyugati határán fekszik Békás község. A síkság legmagasabb pontján helyezkedik el az 1870-ben épült grófi kastély, melytől északnyugati irányban található a 201 lakosú Békás község, Pápa városától 13 kilométerre.

A kastély egy 6 hektáros, fás park közepén fekszik, melyen található egy kápolna is. Az épület felújítás után ismét régi fényében pompázhat, mert régi jegyeit még őrzi( gránit, márvány, családi címeres járólap, lépcsők). Az épület 1945 után gyermekotthonként funkcionált, évek óta nem hasznosítják, felújítandó, de a tetőt néhány éve kicserélték!

A kastélyhoz tartoznak téglaépítésű melléképületek is, melyek egy része bontandó, illetve a parkban a helyükre új épületek húzhatók fel. 1933-ban a kastélypark északi területén kútfúrásokat végeztek, ennek eredményeként a harmadik vízzáró réteg alatt találtak 108 méter mélységben egy pozitív nyomású víz réteget, amiből a mai napig évszaktól függően napi 3-7 köbméter víz önmagától a felszínre jön. Egy a kútban elhelyezett pumpa rásegítésével napi 100 köbméternél is magasabb a napi víz hozama. Az 1997-ben elvégzett laborkémiai vizsgálat ivóvíz minőséget állapított meg, amivel egy szálloda üzemeltetését is saját forrásból lehet biztosítani. Továbbá néhány száz méter mélységben található az a termálvízréteg, amit a 25 km-re lévő sárvári termálfürdő is hasznosít. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!