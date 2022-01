Ha már gyerekkorod óta arra vágysz, hogy meghódítsd a kifutót, és hogy a kamera előtt megmutathasd tehetséged és szépséged, akkor ne habozz, jelentkezz te is versenyünkre!

Ha te is az idegeskedők közé tartozol, ne aggódj, a tavalyi fotózás is jó hangulatban telt, próbálunk majd segíteni abban is, hogy feloldódj és a legjobb fotók készüljenek rólad.

Korábban összeírtunk néhány érvet, miért is jelentkezz versenyünkre, most pedig Pesthy Márton, a Veszprémi Napló fotósa (aki az elmúlt három évben induló lányokat is fotózta), hasznos tanácsokkal lát el, hogyan érdemes megjelenned a fotózáson és a versenyen.

- Adjunk a külsőségekre, érkezz ápoltan a fotózásra! Fotózás közben ne rágózz!

- Előre készítsd el a frizurád! Sminkelj is, ahogyan csak szeretnél! A kicsit erősebb smink még hasznos is, hiszen a fotókon máshogy mutatsz, és így ki tudod emelni a vonásaidat.

- Hozz nyugodtan több szett ruhát, a helyszínen majd kiválasztod, melyik a leginkább megfelelő. A lényeg, hogy kényelmesen érezd magad benne. Mivel világos háttér előtt fotózunk, tartózkodj a túl fehér/világos ruháktól. Hozz magas sarkút: amellett, hogy magasít, kiemeli, meghosszabbítja a combodat is. Ne aggódj, a fotózás helyszínén át tudsz majd öltözni!

- Hozz nyugodtan ékszereket, a kiegészítők jól mutatnak a fotókon. Amiatt sem kell izgulnod, ha van tetoválásod, nem zárja ki, hogy jelentkezz!

- Ne idegeskedj azon sem, hogy a pózokat neked kell kitalálnod, mi segítünk, hogyan állj a kamera elé, de a fotózás előtt készülhetsz saját pózokkal is, hogy biztosan előnyös képek készüljenek rólad!

- Ne stresszelj a fotózás előtt vagy alatt sem! Tudd, hogy végig profi kezekben leszel. Mindent megbeszélünk, a képekről veled közösen döntünk.

- Mutasd meg magad! Merj mosolyogni és pózolni, hiszen így tudod csak igazán megmutatni a benned rejlő szépséget!

- Készülj fel lélekben, egy fotózás időtartama egy, másfél óra is lehet!